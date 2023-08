VODEĆI SVETSKI METEOROLOG EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Superćelije iznad Balkana ZASIGURNO nisu viđene NIKAD ranije! Dogodine PAKAO!

Nakon katastrofalnih oluja koje su zahvatile delove Srbije, ali i druge delove Balkana, pokrenuto je pitanje kako su se stvorile ove superćelije na ovim prostorima, koje se ovde nisu ranije pojavljivale.

Da li će ih biti još, šta mogu da donesu i kakvu možemo zimu da očekujemo pitanja su koja je novinar Saša Dobrijević postavio svetskim stručnjacima. Ekskluzivno za jutarnji program, odgovore je dala Roberta Boskolo, vodeći naučnik "Svetske metorološke organizacije.“

foto: Kurir televizija

U poslednje vreme smo mogli da vidimo iznad Hrvatske, Slovenije Bosne i Hercegovine i Srbije, nesvakidašnje oblake u formaciji kruga i zovemo ih olujne ćelije ili superćelije. Nikada se do sada nisu pojavljivali ovde. Pričali smo i sa starijim ljudima i ni oni nisu viđali tu pojavu. Da li možemo da viđamo te pojave češće u budućnosti? - Vidimo napredak klimatskih promena koji pravi te oscilacije između severnog hladnog talasa i južnog toplog. Nekada je hladniji vazduh prisutan južnije pa imamo hladne super ćelije ili tokom leta topao vazduh kako ide na sever. Tako dobijamo jednu blokiranu situaciju, toplotne talase koji opstaju duže vreme na jednom mestu. U tom slučaju kada vazdušne struje pokušavaju da se izbalansiraju onda se formiraju te superćelije koje donose puno padavina, kako kiše tako i grada. Videli smo takvu ekstremnu oluju u Italiji koja je uništila imovinu ljudi i automobile. Ovaj grad tamo je bio veličine teniske loptice. Taj mehanizam kada se se razbija veliki toplotni talas, onda se pojavljuju superćelije koje donose padavine i grad.

foto: Zorana Jevtić

Da li možemo da očekujemo još ovakvih super ćelija iznad Balkana? - Ne znam, moguće je. Svaki vremenski događaj ima puno komponenta. Klimatske promene su jedna, ali tu su i lokalne cirkulacije vazduha i lokalni vremenski sistem. Zaigurno, ono što smo videli u Italiji ali i na Balkanu je da formacije ovih superćelija nisu viđane pre i naravno potrebno nam je više analiza. Upravo zbog ovih ekstremnih toplotnih dešavanja moguće je da vidimo više ovakvih pojava ovog ili narednih leta. Kao što znate El Ninjo se razvija u Pacifiku i donosi topliju atmosferu na globalnom nivou. Očekuje se da će 2024. biti toplija od ove godine. Ostaje da vidimo kakva će biti sledeća godina. Stariji ljudi u Srbiji kažu da ako imamo ovako toplo leto, da će biti hladna zima. Da li možemo da očekujemo hladnu zimu? - Važno je da slušamo lokalno znanje i to nekada više od meteorologa čitajući znakove sa naše lokacije. Prošli put kada smo imali snažan El Ninjo, 2016-tu godinu smo zabeležili kao najtopliju ikada. Videćemo šta će to doneti u 2024. godini. Ali činjenica da imamo globalno toplu godinu, daje mogućnost da će biti lokalnih fenomena, hladnije vreme i ekstremna hladnoća. Nije isključeno da će se to desiti, to je deo klimatskih promena. Taj sudar hladnog i toplog vazduha više donosi takvih mogućnosti.

03:10 VODEĆI SVETSKI METEOROLOG EKSLUZIVNO ZA KURIR: Superćelije iznad Balkana ZASIGURNO nisu viđene NIKAD pre! 2024. godina još toplija

