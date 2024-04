"DEVET GODINA ČEKAM PRAVDU ŠTO MI JE ĆERKA UMRLA" Neutešni otac male Anastasije: Dali su joj pogrešne dijagnoze ZA RUTINSKU STVAR

Na jučerašnji dan pre 10 godina, 8. aprila 2014, preminula je devetogodišnja devojčica Anastasija Trajković iz Vranja, kojoj je godinu dana pre toga pogrešno dijagnostikovan zdravstveni problem.

Naime, Anastasija je imala tumor hordon, koji je kategorizovan prvo kao polip. Nakon velike borbe u medicinskim ustanovama devojčica je umrla iako je poznato da se ta vrsta kancera, leči i to stoprocentno.

I nakon jedne decenije roditelji se bore da dokažu lekarsku grešku koja je bila kobna za njihovo dete. Anastasijin otac Dragan Trajković novinaru Kurir televizije Saši Dobrijeviću ispričao je kroz šta su prolazili dok su se borili za ćerkin život, ali i kako još uvek teče pravna borba u ovom slučaju.

- Krajem 2012. godine smo primetili kod Anastasije promene u nečemu sa disanjem, tako je bilo. I onda smo otišli kod doktora u Vranju, konstatovali su da se radi o polipima i dali su nam, dobro se sećam, neke kapi koje se zovu Marisol. Međutim posle nekoliko dana mi smo probali da to uspešno damo i u levu stranu nosne duplje, međutim, to nije išlo. Pa smo se ponovo vratili i rekli smo da iz desne ne cure, ali iz leve sve iscuri što ono stavimo, terapija koja je propisana. Doktor mi je bio tu, pogledao je i rekao ovo je opasno, morate za Niš. Javili smo se početkom godine, uradili smo i magnetnu, privatno platili, došli, pogledao doktor snimak, između ostalog rekao, kaže, ovo je čist polip, ubeđen sam, mi smo tražili da idemo dalje, ali on kaže za polip je sramota da vas šaljemo u Beograd, mi to otklanjamo uspešno ovde, našim operacijama.

Koliko je ona tada imala godina?

- Imala je 8 godina. 2013. godina je operisana, ali nažalost, nisu mogli sve da očiste, ostavio je negde 20-25 odsto, a 20 odsto je siguran tumor, što je katastrofa. Ona je operisana početkom 2013, a 8. aprila 2014. godine je umrla. Za to vreme, on je bio ubeđen da operiše polip. Dali smo na analizu u Nišu i čekali smo 40 maratonskih dana. To nas je razjedalo, moja žena radi u zdravstvu i ćerke i sin su završili zdravstvo jer smo videli koliko smo beznadežni. Posle 40 dana se izjašnjava da je pNET, nije polip nego pNET (tumor na mozgu). Javljamo se na onkologiju u Nišu, prima četiri ciklusa hemoterapije, ali joj nije bolje, krvari iz nosa, oni kažu tumor se razgrađuje. Jedva smo se izborili da odemo u Beograd na Institut za majku i dete. Kažu da primi zadnju hemoterapiju pa će oni da preuzmu lečenje. Iz Niša nikako nisu davali da dete izađe. I onda na Institutu vrše operaciju, jer su prethodne pločice mnogo oštećene, kao i patološki nalaz. Ispostavlja se da je hordom, čekaj bre ljudi, polip, pNET, sad hordom. Šta je zapravo? Ja kao roditelj imam svu moralnu odgovornost da dete spasim. Ona je dete. Mi sada ovo što se borimo za pravdu, ona ne može da se bori. Mi smo ti koji treba da se izborimo za pravdu koju zaslužuje.

Kako izgleda posle deset godina vaša borba? Da li se nešto tu pravno razrešilo?

- U Beogradu patološki nalaz osporavaju lekari, te ovo, te ono. I onda Klinički centar ispostavlja takođe da se radi o hordomu. Te ovo, te ono, te pogrešne terapije, te pogrešne operacije. I onda se obraćamo Ani Keli u Mančesteru, da izvrši patološki nalaz. I ona to za kratko vreme, za nekih sedam dana je otišla u Englesku i vratila se ovde. Ispostavlja se da je čist hordom, sto posto preživljavanje u pedijatriji. Problem je u tome što mnogo promašenih dijagnoza ima. Otišli smo u Češku, počela je prototerapija, dalo je odlične rezultate, imam i fotografije, imam i snimke. Pozvali su me jedno jutro da mi saopšte da je došlo do metastaza. Samo znam da sam to jutro ušao, ali su poslali istoriju bolesti iz Srbije za poslednjih 6 meseci, a ne godinu i po dana. Kad sam objasnio sve, oni su samo ustali, kaže mi ne želimo da blatimo srpske lekare, koji su bili zaduženi za lečenje Anastasije, ali kaže žalosno je za ovako mlad i izgubljen život. Za mene je nastao mrak i u duši i u stvarnosti i u životu. Nemam razloga da živim. A sada jedino meni treba, preko 100.000 dinara su mi rekli prošle godine, ali negde oko 200.000 dinara mi treba da platim veštačenje u Zavodu za sudsku medicinu u Beogradu. Ako kažu da je bilo propusta i od strane koga, e onda imamo osnovu za pokretanje krivičnog postupka.

