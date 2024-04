"ODGOVORNI U MEDIJIMA ZBOG IZVEŠTAVANJA O DANKI MOGU I U ZATVOR" Advokat objasnio kojim krivičnim delom bi mogli da ih terete

Prizanje ubistva Danke Ilić glavnoosumnjičeniih, ali i njihovo uporno odbijanje da kažu šta su uradili s telom dvogodišnje devojčice, tema je kojom se više od dve nedelje bave mediji u Srbiji, regionu, ali i u svetu.

Voditeljka Pulsa Srbije na Kurir televiziji Milica Marković ugostila je advokata Nemanju Miloševića i menadžera za etičke standarde u kompaniji WMG Petra Jeremića, sa kojima je razgovarala o izveštavanju medija o ovom slučaju.

Advokat je odgonetnuo može li se krivično odgovarati za senzacionalizam u izveštavanju.

- Pa najpre mi ovde imamo, vezano za Zakon o javnom informisanju i Zakon o elektronskim medijima, ovo što je Petar pričao, to je odlika jedne ozbiljne kompanije, znači medijske kuće koja vodi računa o takvim stvarima, koja vodi računa o vremenu izveštavanja i ako postoji potreba za brzinom da se reaguje. To je broj jedan da je bilo ko, ko iole ozbiljno posmatra ovu sliku, može da vidi razliku između ozbiljnog medija i ovih manje ozbiljnih ili individua, pojedinaca koji rade na društvenim mrežama. Sada što se tiče vašeg pitanja, neki sensacionalizam, neki način, da kažem, teorija zavere ili bilo čega mi ne možemo podvesti pod krivično delo kao takvo. Međutim, možemo ga podvesti pod krivično delo širenje panike i nereda. Dakle, ono je predviđeno u kaznenom zakoniku. I ono je predviđeno kao takvo u krivičnom zakoniku i u tom smislu postoji kaznena politika koja kaže da se sankcioniše od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom, a ako je delo učinjeno putem medija, putem sredstava javnog informisanja, onda do pet godina zatvora - rekao je Milošević.

Jeremić je prokomentarisao famozni snimak iz Beča na kome se, navodno, nalazila mala Danka, a za koji se ispostavilo da nije verodostojan.

- Na žalost i dve rumunske državljanke i to dete su oštećeni, ali to je prosto situacija koju smo pominjali i vi ja. Kad imate informaciju koja može da bude od izuzetnog javnog značaja, kad imate da nismo mi taj snimak našli, kako bih vam rekao, negde na drvetu, pa ga ubrali, pa ga stavili, to je prosto policija procenila da to može da bude i naša i bečka, da je to možda dobar trag, postoji interes javnosti da se građani obaveste o tome. Ali onog momenta kad je ustanovljeno da to nije tako, u tom momentu bismo morali da brišemo sve informacije koje se tiču nje i ime i prezime i fotografije i imena roditelja i rodbine koja se pojavljivala itd. To je prosto situacija koja nam dolazi gde vi balansirate, gledate šta je veći javni interes. Javni interes nekad može da bude jači od prava pojedinca, u ovom slučaju bi to bilo da je to stvarno bilo tako, ali mi u tom momentu to nismo mogli da znamo da li će se to ispostaviti, prosto svi su apelovali da se to objavi, da svi pomognu, došlo se do rumunskih državljanki i tog deteta koje nažalost sada trpe štetu - rekao je Jeremić.

