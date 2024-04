TINEJDŽERI NE ZNAJU KADA SU IM RODITELJI ROĐENI I ČIME SE BAVE! Oštra polemika na mrežama, jedan otac obrusio "Mnogo im dopuštamo"

Pojedini tinejdžeri u Srbiji ne znaju kada su im rođeni roditelji, gde su odrasli, koje škole su završili i kojim poslovima se bave, tvrde mame i tate.

Na društvenoj mreži X roditelji su pokrenuli polemiku o odnosima prema detetu i njihovim interesovanjima za porodicu.

- Tinejdžeri srednjoškolci, ne znaju kada su im roditelji rođeni, gde su odrasli, ne znaju koje škole su roditelji završili, na kojim poslovima i gde rade, zastanu kada treba da odgovore koje je mamino devojačko prezime... Razgovarate li vi uopšte sa svojom decom o vama - navodi se u objavi ispod koje su se nizali komentari:

foto: Profimedia

- Realno ih ne interesuje. Ja ludim što je moja takva. U njenim godinama sam pravila porodično stablo, istraživala, nju ništa ne intetesuje. Kad je pitam što je takva i što joj je mozak u formaldehidu, kaže mi da joj te neke stvari i nisu bitne u životu. Možda je u pravu, ko zna - napisala je jedna majka, dok je druga dodala:

- Ne znam. Nisam pametna. Da li je do roditelja, da li je do dece, do vremena u kome se živi ili je do svega pomalo? Ali stvarno ostajem bez teksta kada mlada osoba, 16-17 godina, ne zna rođendan svojih roditelja ili šta su završili od škole.

Neki očevi smatraju i da se današnjoj deci mnogo dopušta.

- Mnogo dopuštamo deci. Ima da zna ako ima preko 12 godina i o meni i ocu i babama i pradede i slave i groblja i šta je čije i ko je čiji. Ne zanima me više ni pubertet ni nove tehnologije. Pritisnite ih i ćao - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

- Ma, naravno... Meni je žao kada vidim da ne znaju nešto što, računam, trebalo bi da nauče u porodici 'usput'.

Neki roditelji su naglasili i da ima dobre dece i vaspitane dece.

- Ne preteruj, ima jako dobre dece i veoma lepo vaspitane, obrazuju se više nego mi ikad. Naravno ima i onih drugih, ali manjina - navodi se u komentaru, dok je autor objave odgovorio:

- Nisam rekla da su deca loša. Nisam ni roditelje nazvala lošim. Nisam ni generalizovala i rekla "sva deca" ni "svi roditelji". Iznela sam svoje zapažanje kroz rad sa decom.