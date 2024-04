TRUDNICE U SRBIJI TEMPIRAJU POROĐAJ PREMA HOROSKOPSKOM ZNAKU: Porodila sam se ranije da ćerka ne bi bila emotivna i osetljiva Riba

Pojedine žene u Srbiji tempiraju porođaj prema horoskopskom znaku! Mnoge to ne kriju, a neke se i javno hvale time na društvenim mrežama!

Nedavno je na mreži X, objavljena poruka jedne žene koja se porodila dve nedelje pre termina i to sve zbog horoskopskog znaka.

- Porodila sam se dve sedmice ranije da bi mi ćerka bila Vodolija, a ne Riba. Nisam htela da bude emotivna, osetljiva i da se pati u životu kao ja koja sam Riba - napisala je jedna žena, a printskirn njene poruke objavljen je na mreži X.

Jedna korisnica nekadašnjeg Tvitera navela je da se bivša drugarica njenog momka namerno porodila, tj. zakazala carski rez kako bi dete bilo horoskopski znak koji majka želi.

- Nažalost sve ih je više i više. Moja prijateljica ginekolog kaže da ih mnogo zakazuje porođaj na carski rez zbog horoskopskih znakova - navodi se u jednom od komentara.

Sve više žena u Srbiji tempira i zakazuje datum porođaja carskim rezom samo zbog horoskopskog znaka svog deteta. Iako je carski rez ozbiljna hirurška intervencija, trudnice su spremne na sve samo kako bi njihova beba bila u željenom znaku.

Nedavno je astrolog Vladimir Vlajić potvrdio za Kurir da mu se trudnice obraćaju veoma često za konsultacije kad je reč o ovoj temi.

- Sve češće ljudi to koriste, dam im nekoliko opcija koje mislim da su najbolje za taj momenat, u tih sedam do deset dana kad bi otprilike trebalo da bude obavljen carski rez. Uglavnom su žene te koje nameštaju, one odaberu šta im se najviše dopada, koji je to datum i odmah telefonom zakazuju porođaj za određeni dan - rekao je Vlajić.

Prema njegovim rečima, dosta ljudi sa estrade koristi ovu metodu, ali ne samo oni.

- Ima dosta primera, dolazili su kod mene žaleći se. "Neću da bude njanjavi Rak, hoću da bude Lavica", pa preguraju taj neki termin - naveo je ranije Vlajić za Kurir.

