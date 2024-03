VEŽITE SE! STIŽE RETROGRADNI MERKUR U OVNU, A OVI DATUMI BIĆE KLJUČNI: Pogledajte šta vam horoskop sprema u aprilu 2024.

Merkur ulazi u fazu retrogradnosti 1. aprila u 11:14 i izlazi iz nje 25. aprila u 13:54. Uticaj ovakvog kretanja osećaće se od 18. marta do 13. maja. Obično postoje dva olujna razdoblja tokom retrogradnog Merkura, a ovog puta će to biti vreme od 27. marta do 9. aprila i od 16. aprila do 4. maja.

Tokom retrogradnog kretanja, čini se da se planeta kreće u suprotnom smeru od naše perspektive na Zemlji. Prividno kretanje unatrag jednostavno je optička varka. Merkur ide retrogradno prilično često, događa se otprilike 3-4 puta godišnje i traje nekoliko nedelja. Kada planeta krene retrogradno, dolazi do poremećaja u područjima života kojima ova planeta upravlja, kao i aspektima vezanim za horoskopski znak u kojem je retrogradan.

Ovo retrogradno razdoblje u potpunosti se odvija u Ovnu, znaku poznatom po svojoj vatrenoj i energičnoj prirodi. To je vreme ispunjeno strašću, motivacijom i uzbuđenjem. Možemo se naći s ogromnom količinom energije i entuzijazma, nesigurni kako to usmeriti. Alternativno, možda nam nedostaju potrebne veštine ili resursi za ostvarenje naših želja, što rezultira značajnom frustracijom i iritacijom. Postoji tendencija da postanemo lako uznemireni i razdražljivi, što dovodi do čestih sukoba i nesuglasica. Za nas je važno pronaći efikasne načine da upravljamo svojim frustracijama i kanališemo svoju energiju na pozitivan način.

Tokom retrogradnog razdoblja, Merkur će formirati 4 značajna aspekta s drugim planetima u pokretu.

Konjunkcija Sunca 11.4. 2024. na 22 stepena Ovna

Sada je odlično vreme za početak novog projekta ili poduhvata koji bi mogao da postane značajan fokus sledećih 6-8 nedelja.

S ovim položajem u Ovnu, imamo priliku da iskoristimo trenutak i iskoristimo svoju strast.

Konjunkcija s Hironom 15.4. 2024. na 19 stepeni Ovna

Hiron, poznat kao ranjeni iscelitelj u ovom polju, ima vlast nad našim dubokim ranama, kao i nad našom sposobnošću isceljivanja. Ovaj aspekt može skrenuti pažnju na već postojeće rane u svetu i u nama samima, čineći nas osetljivijima i podložnijima ponovnom otvaranju starih rana.

Važno je pristupati sebi i drugima s ljubaznošću i saosećanjem. Hiron takođe ima značajan uticaj na pitanja koja se odnose na zdravlje, što znači da bi brige o zdravlju mogle dobiti povećanu pažnju.

Kvadrat Ceres 16.4.2024. na 19 stepeni Jarca/Ovna

Ceres, kao patuljasta planeta, upravlja hranom, podrškom i resursima. Kvadrati, budući da su izazovni aspekti, mogu ukazivati na poteškoće s opipljivim stvarima kao što su novac, predmeti, zgrade ili Zemlja. Možda nas očekuje značajan seizmički događaj?

Konjunkcija Venere 19.4.2024. na 17 stepeni Ovna

Merkur u konjunkciji s Venerom često se povezuje s pozitivnom komunikacijom i izražavanjem. Postoji potencijal za veće razumevanje i poboljšanu komunikaciju kroz istraživanje alternativnih metoda.

Takođe možemo ponovno otkriti naše veze, ojačati naše obaveze i istražiti nove načine ujedinjenja i žetve plodova partnerstva.

Retrogradnost počinje na 27 stepeni Ovna, tako da osobe rođene 14. aprila ili nakon toga mogu iskusiti početna dejstva retrogradnosti izraženije. Retrogradno razdoblje završava na 15 stepeni Ovna, što znači da bi osobe rođene između 2. i 8. aprila, naročito one u horoskopskom znaku Ovna, mogle doživeti najznačajniji uticaj kad se retrogradnost završi, piše atma.hr.

