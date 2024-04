DA BI DOŠLO DO INFEKCIJE KRPELJ TREBA OVOLIKO DA SE ZADRŽI U TELU! Specijalista dermatovenerologije o lečenju lajmske bolesti

Lepo vreme sa sobom donosi i lepe stvari, ali i one malo manje lepe, kao što su krpelji. Više o posledicama uboda krpelja govorila je u razgovoru sa novinarkom Kurira Teodorom Borozan, Tanja Kozomara Dimitrijević, specijalista dermatovenerologije.

foto: Kurir televizija

- Svakako prvo treba otići u najbližu zdravstvenu ustanovu gde će krpelj biti odstranjen od strane stručnog lica mehanički isključivo, sa prethodno dezinfikovanom pincetom.

Mada je moguće samostalno odstraniti krpelja ipak se preporučuje odlazak u medicinsku ustanovu:

- Možemo i sami da ga odstranimo svakako, ali to nije preporuka zato što najčešće dođe do nekih neregularnosti prilikom otklanjanja i ostajanja delova krpelja u telu i to zahteva svakako i pregled od strane lekara. Znači preporuka je da stručno lice ukloni na način kako sam prethodno opisala, kako ne bismo imali komplikacije.

A evo koliko je potrebno da se krpelj zadrži u organizmu da bi došlo do infekcije.

- Da bi došlo o do infekcije potrebno je da krpelj boravi i parazitira na površini kože otprilike od 24 do 48 časova, ali uslov je naravno i da taj krpelj bude zaražen bakterijom Borrelijum burgdorferi. Najčešće krpelji nisu zaraženi te nije potreban nikakav medicinski nadzor od strane lekara ili medicinskog osoblja.

Lečenje lajmske bolesti zavisi od stadijuma kada je otkrivena:

foto: Kurir televizija

- Lečenje lajmske bolesti, ako je već došlo do zaraze, zavisi od stadijuma kada je ona otkrivena. Najčešće se ona otkrije na samom početku, u tom početnom stadijumu i tada se lečenje sprovodi oralnom antibiotskom terapijom u trajanju od dve do četiri nedelje, najčešće je to 21 dan i u toj fazi dolazi do potpunog izlečenja. Međutim, ako se otkrije u nekim kasnijim fazama, kada postoje neurološke i reumatološke komplikacije, takođe se sprovodi antibiotskom terapijom, ali parenteralno, u dužem vremenskom periodu, naravno pod nadzorom lekara.

