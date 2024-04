POSLE VIKENDA SLEDI OBRT Kakvo nas vreme očekuje u narednih 10 dana: Evo kad stiže zahlađenje

Toplo, toplo, toplo, u najkraćem je vremenska prognoza za naredne dane. Samo jedan dan ove nedelje biće drugačiji od ostatka. Pred nama je još jedan lep, sunčan i topao vikend, a onda od 16. aprila sledi obrt - hladno, temperatura niža za čak 15 stepeni, neprestana kiša i pljuskovi. A evo kada se vraća lepo vreme.

U Srbiji će i dalje biti uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturama vazduha koje su iznad proseka za ovo doba godine, i prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) do sredine aprila se očekuje stabilno vreme, samo će jedan dan biti malo drugačiji od ostalih.

- Do sredine aprila pretežno sunčano i toplo, a samo se u petak, 12. aprila, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak – objavio je RHMZ prognozu vremena.

Posle 12. aprila opet se nastavlja lepo vreme, a onda, najavljuje RHMZ, odlazi do preokreta. Sledi detaljna prognoza vremena za naredne dane.

Upaljen žuti meteoalarm

Danas je veći deo Srbije bio pod žutim meteoalarmom, a sutra će zbog visokih temperatura biti upaljeni još samo u Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji. Isto važi i za petak.

foto: Nemanja Nikolić

Vremenska prognoza za Srbiju za četvrtak

Nakon maksimalne dnevne temperature od 30 stepeni u sredu, i u četvrtak se očekuju letnje temperature u našoj zemlji. U četvrtak će biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti.

- Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni", navodi RHMZ.

Vremenska prognoza za Srbiju za petak

U petak će biti pretežno sunčano i toplo, a uz lokalni razvoj oblačnosti samo se ponegde u brdskoplaninskim predelima očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

foto: T. Ilić

Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za Srbiju za subotu

Prvog dana vikenda biće pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni.

Najniža će biti temperatura od 8 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza za Srbiju od nedelje do četvrtka

I u nedelju, 14. aprila biće pretežno sunčano i toplo.

foto: Nenad Kostić

Prema petodnevnoj prognozi, u Beogradu će u nedelju najniža temperature biti 14, a najviša dnevna 28 stepeni. Biće pretežno sunčano. Slično vreme će biti i u ponedeljak, a zatim sledi pogoršanje vremena.

Zahlađenje stiže u Srbiju od utorka

"Od utorka, 16. aprila, stiže naoblačenje sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom, uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar", navodi se u najnovijoj meteorološkoj najavi RHMZ.

Sve do tog 16. aprila, minimalne temperature će biti od 12 do 14 stepeni, a maksimalne od 28 do 30 stepeni. Od tog datuma, minimalne će biti od 4 do 8 stepeni, a maksimalne od 13 do 20 stepeni Celzijusovih.

Kako je juče rekla Nevena Živanović, meteorolog Republičkom hidrometeorološkog zavoda, od 16. aprila očekuje se više padavina, ali teško da se može očekivati jači mraz u jutarnjim časovima, eventualno su mogući slabiji mrazevi.

U predelima između 1.000 i 1.600 metara nadmorske visine najviše maksimalne temperature će tokom tog zahlađenja tokom tog perioda biće od od 8 do 13 stepeni.

Tri dana kiše

Sedmodnevna suma padavina biće od 10 do 20 mm, a u zapadnoj Srbiji lokalno do 30 mm.

foto: Kurir/T.Ilić

U izgledima vremena za Beograd i širu okolinu za april, i pojačan vetar se očekuje 16. i 17. aprila, a kiša svakodnevno od 17. do 20. aprila.

Kako su ranije objasnili meteorolozi, tih dana se očekuje i pad temperature za 10 do 15 stepeni.

Do kada će da traje zahlađenje

Očekuje se da zahlađenje koje će početi 16. aprila trajati 5 do 7 dana.

Nakon toga se temperature vraćaju na prosečne, a kasnije opet na letnje, od 25 i više stepeni.

Kurir.rs/Blic.rs