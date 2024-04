TATJANA MACURA DETALJNO O OPERACIJI: Koliko je čekala od prvog pregleda do operacije? Poslala moćnu poruku SVIM ŽENAMA (VIDEO)

Tatjana Macura, poslanica u Skupštini Srbije i predsednica Udruženja “Mame su zakon” objavila je video zapis na svom Instagram profilu gde je iz ličnog iskustva pričala koliko su važni preventivni pregledi, jer je početkom ove godine morala da operiše dojku,zbog problema za koji nije ni znala da postoji dok nije otišla kod lekara.

Celokupna objava kao i poslednja rečenica - "Na Svetski dan zdravlja želim da vas pitam kako ste" odjeknula je u javnosti.

foto: Shutterstock

Gosti jutarnjeg programa su bili upravo poslanica u Skupštini Srbije i predsednicu Udruženja "Mame su zakon" Tatjana Macura, ali i prof. dr Vladimir Jakovljević, dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Macura je podelila iskustvo sa pregleda:

- Ja se sada osećam odlično, ovo je verovatno jedno od retkih gostovanja kada ne pričamo o izmeni i dopuni zakona. Lekari i ja potvrđujemo da smo dobro. Na sreću, taj slučajni pregled koji sam obavila otkrio je jednu promenu koja je rešena blagovremeno. Tako da, u svakom pogledu, moje zdravlje nije ugroženo, ali ni sama procedura nije bila komplikovana, niti je bila nelagodna za mene. Sa svojim saradnicama, većala sam da li da objavljujem iskustvo kroz koje sam prošla, ali smo došli do zaključka da možda ne bi bilo loše podeliti to iskustvo kako bi se apelovalo da žene blagovremeno obave preventivne preglede. Dakle, nije bila ideja da se deli neka intima. Mnogo mi se žena javilo, što znači da je dobar potez napravljen. To je motivisalo žene da odu da preventivni pregled, on se možda malo čeka, ali bolje i tako.

Jakovljević je spomenuo bitnost preventivnih pregleda:

- Naša glavna satisfakcija je kada je pacijent dobro, mi doprinosimo njegovom izlečenju. U skladu sa onim o čemu pričamo danas, bolje je sprečiti, nego lečiti. Kod malignih bolesti, na žalost, vrlo često može doći do momenta, da kada saznate, da je kasno da lekar interveniše. Tu je problem. To je podmukla bolest, koja se ispoljava u fazi kada dođe vrlo teško ili nemoguće pomoći. U tom smislu, prevencija je ključna.

Macura je pričala o detaljima kako i kada je sve počelo, s obzirom na to da ona nije otišla na preventivni pregled:

- Ja sam u pazušnoj jami prvo osetila kuglicu, ali intezivno treniram, pa sam mislila da sam istegla mišić ili nešto. Međutim, doktorka iz Doma zdravlja nije mogla pregledom to da opipa i onda me je uputila na ultrazvučni pregled pojedinih tkiva, ali i koji obuhvata ultrazvuk dojke. To je bio trenutak kada je uočena promena kod mene, i ona je bila toliko duboka da ja nekim samoinicijativnim pregledima nisam mogla da je napipam. Ona je bila toliko duboko, nije mogla dodirima da se uoči. Ja sam samo slučajno otišla zbog problema, to u pazušnoj jami nije imalo veze sa ovim, već je taj pregled obuhvatio i ultrazvuk dojke. Potom sam upućena na dalje preglede. Od trenutka pomenutog pregleda, do same operacije, jer me dosta žena to pita, prošlo je tri meseca.

Kurir.rs

