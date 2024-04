ZBOG ČEGA OSUMNJIČENI NE ŽELE DA KAŽU GDE JE TELO Radulović šokirao: "Tako će dobiti znatno manju robiju! Mislim da će BITI OBRTA"

Slučaj nestanka male Danke bio je šok za celokupnu javnost, a pogotovo kada se obelodanilo da je devojčica ipak mrtva.

Dosta nelogičnosti prati ovaj slučaj, dosta nerazrešenosti, a tome su doprineli i osumnjičeni koji ne žele da sarađuju sa policijom.

Međutim, sada kada imamo dovoljno dokaza da napravimo okvir ovog brutalnog ubistva, lakše je i doći do konkretnijih analiza.

Gost "Pulsa Srbije" koji je diskutovao o dosadašnjim poznatim informacijama ovog slučaja bio je Mladen Radulović, novinar Kurira.

- Moramo da priznamo, kako dani odmiču, svima je jasnije da je potraga za telom potraga za iglom u plastu sena. Da podsetim, reč je o ogromnom prostranstvu, šumovitom terenu, brdima, planinama, ali i pećinama. Starosedeoci tamo znaju čitav sastav terena, upoznati su u sredinu. Sve je manje šanse da će potraga za telom uroditi plodom, a oni koji su telo bacili ne daju konkretne informacijama ljudima koji tragaju za telom male devojčice. Ovo traje više od dve nedelje, a šest dan je potrage za samim telom, nakon priznanja osumnjičenih. Takođe, policija ne isključuje dodatne smerove u istrazi, osim ove dvojice, sigurno postoji još osumnjičenih ljudi za koje se rekonstruiše kretanje tog kobnog dana. Jednostavno, teško je i ljudima da poveruju da osumnjičeni ne žele da kažu gde je telo, iako su dan ranije priznali krivično delo. To je zapravo ono što je upitno i zato javnost želi odgovore što pre - započeo je Radulović.

Potom je Radulović pokušao da odgonetne zbog čega osumnjičeni ne žele da kažu gde je telo, a da su priznali zločin:

- Odgovor na to pitanje je logičan i racionalan. Jednostavno, to je scenario da su dobili advokata koji ih je savetovao da ni pod koju cenu ne priznaju gde je telo, jer bi na taj način mogli lako da se izvuku iz kazne, mogu da kažu da nemaju veze sa tim događajem. Samim tim, postoji logičan odgovor na to pitanje. Ukoliko se pronađe telo i utvrdi se, odnosno potvrdi se priča koju su ispričali, njima ne gine robija od 40 godina. Tu im je jedina šansa da robijaju 5, 6, 7 godina, zbog nepružanja pomoći devojčici. Sada već možemo da predvidimo šta bi oni mogli da pričaju na suđenju, a to je da su je udarili, pa bacili, recimo 300 metara, od mesta saobraćajne nesreće i da nakon toga nemaju saznanja.

Radulović je rekao da smatra da će biti još obrta u ovom slučaju:

- Biće obrta, ako ništa, makar na suđenju koje ćemo svi pratiti. S druge strane, policija će u jednom momentu osumnjičene predati tužiocima, koji će najpre ispitati sve aktere samog događaja, sve potencijalne pomagače i naravno glavno osumnjičene. Tu je velika mogućnost da se konkretno ispita šta se dogodilo i kada se ti argumenti izmere. Tada će i sudiji biti dosta toga jasnije. Svakim danom rastu špekulacije da je dete i dalje živo, a to je nada koju svi mi osećamo.

