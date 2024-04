EVO DA LI ĆE JAJA POSKUPETI PRE VASKRSA! Prodavci saglasni u jednome, a ovo su trenutne cene!

Uoči Vaskrsa jaja mogu da poskupe od 10 do 30 odsto!

Na pijacama i u nekim marketima jaje komad trenutno košta od 12 do 25 dinara, pakovanje od 10 komada iznosi od 150 do 235 dinara, dok je karton sa 30 komada u trgovinskim lancima od 450 dinara.

Kurir je razgovarao sa prodavcima na pijacama koji najavljuju poskupljenje uoči praznika.

- Prvo treba da naglasimo da je cena jaja dosta pala poslednjih nedelja, a sa većom potražnjom uoči Vaskrsa može da skoči i cena. To je situacija koja se ponavlja iz godine u godinu i to poskupljenje je od tri do pet dinara obično ovde kod mene i ne utiče na potražnju - rekla nam je prodavačica.

Agroanalitičar Milan Prostran kaže za Kurir da uoči Uskrsa jaja obično poskupe.

Cena jaja Jaje komad 12-25

Pakovanje 10 komada 150-235

Pakovanje 30 komada od 450 *Iznosi su u dinarima

- U to vreme uobičajeno je da i jaja poskupe od 10 do čak 30 odsto i u ovom periodu na pijacama osim jaja sa farmi imamo i onih iz manjih domaćinstva iz slobodnog uzgoja zbog veće nosivosti kokošaka. Te veće cene će se zadržati najviše sedam dana - rekao je Prostran.