PROVERITE VAŠE NOVČANIKE! MOŽETE SE OBOGATITI AKO IMATE OVU KOVANICU! Novčić od dva evra vredi i do 5.000 evra! Ovako izgleda!

Jedna specifična kovanica od dva evra, u kolekcionerskim krugovima, može dostići vrednost od čak 5.000 evra, a jedan muškarac je na Tik Toku detaljno objasnio koji je to novčić u pitanju i kako da ga prepoznate.

- Proverite vaše novčanike, jer možete biti bogati ako imate ovu kovanicu. Ovo je kovanica od dva evra. Na ovom sajtu se vidi koliko košta - tačno 3.200 evra - rekao je muškarac koji se na Tik Toku potpisuje kao bosanacfr.

On objašnjava da ova kovanica sa prednje strane, na samom rubu, ima dva puta po šest zvezdica.

foto: Tik Tok Printscreen

- Ako imate to, to je ta kovanica. Godina je 2002, a ova kovanica se kovala u Austriji. Eto, proverite vaše novčanike. Ako imate, možete prodati na sajtu ili se javite meni, pa ću vam dati listu gde možete prodati - rekao je on i dodao da još bolje mogu proći oni koji imaju kovanicu iz Monaka, kovanu 2000. godine.

foto: Tik Tok Printscreen

Ovaj njegov video probudio je veliku pažnju građana svih zemalja u regionu. Mnogi su tvrdili da imaju upravao taj novčić koji može vredeti i do 5.000 evra. Međutim, to je, kako je ovaj poznavalac numizmatike istakao u novom videu - apsolutno nemoguće!

- Da vam objasnim, dobio sam preko 1.500 poruka da svi imate ovu kovanicu. Ljudi, ovo je napravljeno u samo 5.000 primeraka i nemoguće je da svi imate baš tu. Kovanica o kojoj pričam je 2002.godište. Dobro pogledajte ovu gospođu. Mora ovde biti šest zvezdica, kao i ovde. I mora ovde biti broj 14 - pokazao je on i dodao:

foto: Tik Tok Printscreen

- Ljudi, molim vas, dobro slušajte. Nemojte mi slati zahtev ako imate dole sedam i gore sedam zvezdica. I mora biti iz 2002 godine. Ova kovanica je austrijska kovanica.

Međutim, iako je objasnio više puta, mnogi još uvek nisu hteli da odustanu od sna o lakoj zaradi, te su ispitivali koliko vrede i neke druge kovanice:

- Imam kovanicu iz 2000. godine. Isto ima šest zvezdica gore, šest dole, ali drugačije izgleda pozadi. Da li ona nešto vredi?

- Vredi, 2 evra - odgovorio mu je neko.

Bilo je i onih koji su se šalili da imaju 18 komada ili da prodaju novčić od dva evra za sto, ali bilo je i onih koji su tvrdili da su u nekom šteku pronašli ovaj "zlatni" novčić.

- Imam baš tu, brate - pohvalio se neko.

Inače, mediji su ranije pisali da neke kovanice imaju ogromnu vrednost, jer Evropska unija, u odredenim situacijama, plasira posebne novčiće u ograničenim serijama, koje vremenom postaju izuzetno vredne.

Na primer, u čast 25. godišnjice smrti princeze Grejs Keli, Monako je iskovao 20.001 novčić od dva evra sa njenim likom. Njih 20.000 izašlo je na tržište za sedam godina, zaključno sa 2014, a jedan je poklonio njenom sinu, princu Albertu II.

foto: Bernd Leitner / imago stock&people / Profimedia

Već u periodu od 2007. do 2014. godine, kada su se još proizvodili, prodavali su se po prosečnoj ceni od 120 evra, a danas vrede oko 4.000 evra

Kovanica od dva evra iz Litvanije, proizvedena 2021. godine, takođe je od izuzetne vrednosti, ali ne zbog ograničene serije, već zbog greške. Od 500.000 u opticaju, njih 500 ima manu na ivicama, zbog cega se u kolekcionarskim krugovima prodaju za oko 3.000 evra.

Takođe, još jedna serija od dva evra iz Monaka dostiže izuzetnu vrednost. Proizvedena je 2016. godine u čast 800 godina postojanja tamošnje tvrđave i prodaje se za 1.500 evra jer se radi o ograničenoj seriji.