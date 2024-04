DA LI JE SRBIJA SPREMNA ZA GRAD? Prvi čovek RHMZ otkriva: 13 radarskih centara dežura DAN i NOĆ, velika uspešnost RAKETA!

Sezona odbrane Srbije od vremenske nepogode grada počinje danas i trajaće do 15. oktobra. Teritorija Srbije pokrivena je sa 13 radarskih centara koji izdaju naredbe protivgradnim strelcima koji dalje dejstvuju.

Prema rečima prof. dr Jugoslava Nikolića, direktora RHMZ, Republika Srbija prema klimatskim karakteristika pripada regionima kojima je grad relativno čest meteorološki fenomen sa negativnim konsekvencama, najvećim posle suše na primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

foto: RINA

- Grad generišu oblaci koji se nazivaju kumulonimbusi ili oblaci vertikalnog razvitka, u letnjim periodima godine. Kada ih pogledate, vizuelno oni liče na jednu planinu. Donja baza im je na 500, 600 metara, dakle na negativnim temperaturama, a visina vrha može biti na 15 do 20 kilometara i temperaturama od minus 40 do minus 80 stepeni. U takvom kumulonimbusu, grad se ne stvara svuda u toj oblačnoj zapremini, već se stvara na uskim zonama na onim visinama gde od minus četiri do minus dvanest stepeni i te zone se uspešno otkrivaju radarskim i radio sondažnim merenjima”, rekao je profesor Nikolić.

Kada je u pitanju spremnost za započetu sezonu, Nikolić ističe da je svih 13 radarskih centara aktivno danonoćno, da se u njima dežura u petnaestodnevnim smenama, te da se osmatranje vrši, svaki na svojoj teritoriji, preko određenog broja stanica.

- Dejstvo se vrši tako što se raketnim sistemom ubacuje reagnes, to jest jezgra kristalizacije u već pomenutu oblačnu zonu gde se stvaraju prvi embrioni grada. Na taj način se konkuriše prirodno pristunim embrionima, da se stvori veći broj veštačkih embriona, odnosno zametaka grada. Delujemo tako da se stvori veći broj kristala od broja prirodno prisutnih kristala koji bi narasli do većih dimenzija. Ovako se stvore sitnija zrna grada koja padajući prema tlu se istope ili padnu u manjim dimenzijama, sa manjom kinetičkom energijom tako da oštećenja budu neznatna”, kaže Nikolić.

foto: T. Ilić

Kada je u pitanju broj raspoloživih protivgradnih raketa kojima će se ove sezone dejstvovati, direktor RHMZ-a tvrdi da je nabavljen dovoljan broj te da će on biti i uvećan delovanjem lokalnih samouprava.

- Obezbeđen je budžet, izvršene su sve potrebne nabavke. Obezbedili smo za start sezone 23.390 što je više nego dovoljno. Taj broj će se i povećati najavljenom nabavkom lokalnih samouprava dodatnih količina za dejstvo na svojoj teritoriji. Tako da, što se tiče raketa imamo ih dovoljno ali su i sve druge komponentne sistema su spremne”, istakao je Nikolić i dodao da je, bez obzira na spremnost, stav Svetske meteorološke organizacije, dakle nauke i struke da je grad elementarna nepogodna koja ne može da se spreči.

- Moramo znati da se grad ne može apsolutno sprečiti. Ono što mi radimo jeste da činimo sve da se te štete umanje i svedu na neki prihvatljiv nivo. Bilo gde u svetu, uspešnost odbrane od grada se kreće od 30 do 50, 60 odsto. U SAD-u se kreće od 35 do 50 odsto, a zasejavanje se vrši avionima. Takođe se u Grčkoj radi avionima i efikasnost je negde oko 52 odsto. U Austriji se vrši avionima i efikanost je do 60 odsto. Kod nas se vrši zasejavanje raktenim sistemom i uspešnost se kreće do preko 70 odsto. Prednost raketnog sistema jeste što se direktno gađa cilj, oblačna zona u koju avioni ne mogu da uđu, jer ako uđu velika je šansa da ne izađu. Tim sistemom se direktno gađa cilj bez ugrožavanja života i vazduhoplova”, zaključio je Nikolić.

Kurir.rs/Rina