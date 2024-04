RODITELJI, OBRATITE PAŽNJU! ALARMANTNI REZULTATI ISTRAŽIVANJA: U Srbiji i deca mlađa od 11 godina stupaju u seksualne odnose!

Ukupno 16,9 odsto anketiranih učenika i učenica prvog razreda srednjih škola u Srbiji izjavilo je da je već stupilo u seksualne odnose! Da stvar bude alarmantnija čak 22,6 odsto njih navelo je da je nevinost izgubilo sa 11 godina, pa čak i manje!

Ovo su pokazali rezultati istraživanja ponašanja u vezi sa zdravljem dece školskog uzrasta u Srbiji 2022. godine koje je sproveo i pre nekoliko dana objavio Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom prosvete.

- Kada je reč o seksualnoj aktivnosti učenika i učenica prvog razreda srednje škole, njih 16 odsto je izjavilo da je stupilo u seksualne odnose - 30,1 odsto dečaka u odnosu na 7,7 odsto devojčica. Takođe, učestalost učenika koji pohađaju gimnaziju, a koji su imali seksualni odnos bila je manja u odnosu na celu ispitivanu populaciju učenika prvog razreda srednje škole (12,2 odsto učenika gimnazije u odnosu na 16,9 odsto ukupne populacije) - navodi se u istraživanju.

Najveći broj učenika i učenica prvog razreda srednje škole - 41,3 odsto je, kako se navodi u istraživanju, prvi seksualni odnos imalo u 15. godini, a 14,5 odsto je nevinost izgubilo sa 14 godina, 4,7 odsto sa 13, tri odsto sa 12 godina, a 22,6 odsto je imalo 11 ili manje godina.

Na pitanje da li su koristili kondom pri poslednjem seksualnom odnosu, nešto manje od dve trećine (64,5 odsto) učenika i učenica je odgovorilo potvrdno, 24,7 odsto je odgovorilo da nije, a zabrinjavajuće je da je čak 10,8 odsto odgovorilo da ne zna.

Većina ispitivanih učenica (73,7 odsto) nije koristila pilule za kontracepciju pri poslednjem seksualnom odnosu, ali ima i 13,2 odsto srednjoškolki koje je prijavilo da pililu koristi.

foto: Kurir tv

Deca ni sa 15 godina nisu dovoljno socijalno i emotivno zrela za stupanje u seksualne odnose, a kamoli sa 11, smatra školski psiholog Branka Tišma.

HPV vakcina štiti mnogo Pelcovati se od devete godine Rano stupanje u seksualne odnose sa sobom nosi brojne rizike po zdravlje, a stručnjaci poslednjih godina posebno savetuju da se deca vakcinišu HPV vakcinom koja, prema istraživanjima, u 90 odsto slučajeva sprečava rak grlića materice i penisa. Ova vakcina je od 2022. u Srbiji besplatna i mogu je primiti dečaci i devojčice od 9 do 19 godina. Preporučuje se da se vakcina primi upravo u uzrastu od devet godina i da je prime i dečaci i devojčice. HPV su obezbeđene i za studente, a među njima vlada veliko interesovanje.

- Deca uzrasta od 10 i 11 godina često različite fizičke kontakte i dodire doživljaju kao seksualne odnose, te moguće da je procenat nešto niži, a ako nije to u pitanju - onda je to stvarno zabrinjavajuće. Rano je i za one sa 15 godina. Teško je reći kada je pravo vreme, ali bi možda donja granica ipak trebalo da budu viši razredi srednje škole - kaže Tišma i dodaje da mladi, međutim, danas trpe vrlo jak spoljašnji pritisak koji utiče na njihovu odluku za ranije stupanje u odnose:

- Oni su izloženi sadržajima koji često nisu prilagođeni njihovom uzrastu i gde se bliskost brka sa seksualnim odnosima - objašnjava, dodajući da bi roditelji, bez pritska i osude, trebalo da više razgovaraju sa decom.

Ovo istraživanje je sprovedeno u 101 osnovnoj i srednjoj školi u Srbiji u drugom polugodu školske 2021/22, odnosno u 198 odeljenja petog i sedmog razreda osmoletke i prvog razreda srednje škole, odnosno na uzorku od 3.962 učenika. U prvim razredima srednjih škola u proseku svake godine ima od 62.000 do 65.000 učenika.

foto: Kurir

