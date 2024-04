"VAŽNO JE DA NE ĆUTIMO U STRAZBURU JER ĆE IM SVE PROĆI" Vujičić: SE na 75. rođendan želi dobrodošlicu TERORISTIČKOJ TVOREVINI

Odbor za pravna pitanja i ljudska prava skupštine Saveta Evrope podržao je nacrt mišljenja o članstvu tzv. Kosova u tu organizaciju. Poslanici će u Strazburu zasedati do 19. aprila a razmatraće i pomenuti zahtev Prištine.

Naši najviši zvaničnici poručili su da će se Srbija do poslednjeg trenutka boriti da do toga ne dođe.

Naša delegacija podnela je 10 amandmana na tekst preporuke za prijem, a jednim od njih traži se odlaganje odluke o zahtevu Prištine za članstvo. Izjašnjavanje o tom zahtevu koji će prezentovati izvestilac za tu organizaciju Dora Bakojani, predviđeno je za danas popodne.

Predsednik Aleksandar Vućić najavio je dubinske i suštinske promene u spoljnoj politici Srbije. Dokument koji se priprema, na precizan način definisaće odnose Srbije sa drugim zemljama.

11:15 VAŽNO JE DA NE ĆUTIMO U STRAZBURU JER ĆEM IM SVE PROĆI Vujičić: SE na 75. rođendan želi dobrodošlicu TERORISTIČKOJ TVOREVINI

Tim povodom gosti jutarnjeg program Redakcija na Kurir televiziji bili su ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević, predsednica Odbora Narodne skupštine za Kosovo i Metohiju Danijela Vujičić i analitičar Stevica Deđanski.

foto: Kurir televizija

- Vidite, nije realno da mi možemo da sprečimo, zato što ne zavisi sve od nas. Znate, kada nešto zavisi od nas, onda možemo da iznesemo neko tačno mišljenje šta će se desiti. Ali je vrlo bitno da mi pokažemo da ćemo se boriti i time pokazujemo pravu istinu o tome. Znate, kada ćutimo, onda stvari prolaze. Imali smo period u životu Srbije kada smo ćutali, ispunjavali sve što se tražilo od nas i čak što se nije tražilo od nas. Sada mi radimo u okviru onog što je moguće, a moguće je da alarmiramo celu svetsku javnost, da alarmiramo sve zemlje, a to možemo samo tako što dižemo galamu - smatra Deđanski.

foto: Kurir televizija

Ministar Milićević ne slaže se da je Srbija nemoćna pred prijemom tzv. Kosova u Savet Evrope.

- Kada govorimo o Savetu Evrope i kada govorimo o rezoluciji, tu bi morali da razdelimo stvari i zato je važno što govorimo kao dve različite teme, jer jesu dve različite teme, a nažalost obe teme predstavljaju ozbiljan pritisak na Srbiju. I slučajno istovremeno. Dakle, nema ovde slučajnosti, ovde je sve sinhronizovano, ne može niko da mi kaže da po hitnom postupku, eto neko se setio sada, da pokrene aplikacijom da pridruži Kosovo da postane član Saveta Evrope, i to sasvim slučajno, jer gledajte, Savet Evrope je za njih najznačajnija međunarodna organizacija, u smislu da je to međunarodna organizacija gde oni mogu da računaju na dvotrećinsku većinu, jer kada pogledate vi vidite da su to države koje su uglavnom priznale već nezavisnost takozvanog Kosova. Izuzetno je važno da je predsednik Srbije napravio jednu, rekao bih, krajnje ozbiljnu i odgovornu strategiju, timove koji će se diplomatskim i političkim sredstvima boriti za interese Srbije. Sebe je maksimalno kao i uvek posvetio na jedan hrabar, odličan, odlučan, ozbiljan i posvećen način, koji je pokazao i tokom boravka u Francuskoj - rekao je Milićević.

O šansama za usvajanje 10 amandmana koje je predložila Srbija govorila je Danijela Vujičić.

foto: Kurir televizija

- Pa upravo ti uslovi, to su dvostruki standardi, dvostruki aršini, onih koji dodeljuju svetsko pravo i pravdu, onih koji bi trebalo u stvari da poštuju. Jer šta je u stvari Savet Evrope? Savet Evrope je trebalo da bude telo koje je osnovano nakon Drugog svetskog rata, koje je trebalo da bude u stvari svest o demokratiji, o ljudskim pravima, o tim standardima, poštovanju ovaj tih demokratskih pravila i na kraju će, evo, na svoj 75. rođendan, koji je sada u aprilu, da stave jednu mrlju međunarodnog prava i pravde, gde će potvrditi da jedna teroristička tvorevina, koju su oni, je l', podržali, sa sve kršenjem ljudskih prava i sloboda. U politici sve može da se promeni i taj politički kurs se nekako uvek menja, ali interesi ostaju isti. Tako da u ovom slučaju i u ovom trenutku Srbija im nije negde na toj lestvici interesu da nas podrže i da podrže zaista srpski narod na Kosovu i Metohiji, šta proživljava u poslednje dve i po godine od kada je Aljbin Kurti na vlasti - ocenjuje Vujičić.

Kurir.rs

