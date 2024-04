Na Vaskrs, 16. i 17. aprila 1944. saveznički vazduhoplovci, Britanci i Amerikanci, bombardovali su Beograd. Intenzitet i razornost savezničkih napada pre 80 godina, zaprepastila je građane ondašnjeg Beograda, a precizan broj poginulih nikada nije utvrđen.

Najmlađa upisana žrtva, pokazuju matične knjige, imala je samo šest meseci, a najstariji stradali 84 godine. Među poginulima bilo je mnogo dece od tri, četiri ili pet godina, kao i tinejdžera od 13 do 17. U porodilištu, u Krunskoj ulici, stradale su 22 porodilje sa bebama.

Prof. dr Miloje Pršić, vojni istoričar i Dragoljub Kojčić, politikčki filozof, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o ovom događaju kojeg Srbija nikada neće zaboraviti.

- Bombardovanje 16. aprila 1944. godine traje čak do septembra i traje u kontinuitetu. Mi to u istoriografiji pominjemo da je to bilo u funkciji uništavanja nemačkih ostataka u Beogradu, Leskovcu, Nišu. Sve to nije tačno. Primera radi razaranje Leskovca gde ne postoje nikakvi gubici Nemačke. Dakle, uništavanje srpskog Mančestera gotovo do temelja. Sa više od 600 borbenih aviona, sve ono što nije uništeno 1941. godine, praktično je uništeno 1944. godine. Ne postoji nikakvo opravdanje za to. Ako gledate ideološki aspekt rata, 1944. godine jedna mala Srbija je veoma bitna teritorija za ishod Drugog svetskog rata. Onaj ko osvoji Srbiju, on je praktično osvojio Jugoslaviju. Ono što ja do sada znam je da je pod direktim zahtevom Vrhovnog štaba vršeno bombardovanje ciljeva u Srbiji. Dakle, zahtevao je Koča Popović da se izvrši bombardovanje. Ne bi to naručio Koča bez pristanka Josipa Broza - rekao je Pršić.

09:05 TITO NARUČIO BOMBARDOVANJE BEOGRADA 1944. TEPIH BOMBAMA? Eksperti šokirali tvrdnjama: Postojao je SKRIVENI MOTIV Vrhovnog štaba

Kojčić se složio sa Pršićem i potom dodao:

- Kada govorimo o ovom bombardovanju. S obzirom da tada nije bilo toliko hirurški precizne avio tehnike oni su smatrali da ako bomba pogodi neki cilj u radijusu od 300 metara to je uspešno. A to je 3 fudbalska stadiona. Zamislite sada 600 borbenih aviona sa tzv. tepih bombama, dakle, neselektivno. Nisu gađali samo nemačku vojnu infrastrukturu, već su svuda gađali i najmanje štete su imali Nemci. Takođe postoji jedna vojno taktička teorija koja kaže: da su gađali samo železničke pruge ili lokomotive koje vrše transport to bi bilo 100 puta efikasnije nego ovo. Dakle, ovo pokazuje intenciju da se srpskom narodu ogade tzv "saveznici". To su bile te velike strateške političke igre koje je Josip Broz igrao - istakao je Kojčić.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, na prestonicu Srbije palo 1.457 bombi prvog i drugog dana pravoslavnog Uskrsa. Porušeno je ukupno 687 zgrada, a 20. aprila je u ruševinama pronađen 1.161 leš. Broj teško povređenih bio je 1.468.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:14 TITO SE POTRUDIO DA SE NJEGOVA SRBOUBILAČKA BIOGRAFIJA NE ZNA! Istoričar Cvetković: Ovaj momenat je po Brozovoj želji IZBRISAN