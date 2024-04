UPOZORILI NAS NA NAJVEĆU OLUJU U POSLEDNJIH 75 GODINA, NISMO OZBILJNO SHVATILI! Pobednik srpskog rijalitija o apokalipsi u Dubaiju

Hladan talas doneo je Srbiji pad temperature za više od 20 stepeni i sneg u mnogim predelima, a nezapamćeno nevreme zahvatilo je Dubai i donelo, kako je rečeno, epske poplave.

Zastrašujući video snimci prikazuju nesvakidašnje scene, a mnogi tvrde da sve liči na katastrofu iz filma, a ne na stvarni život. Na snimcima se vide ljudi zarobljeni u poplavama, poplavljene zgrade, leteći nameštaj i krhotine koje padaju kroz podvožnjak, poplavljeni putevi i aerodromi, avioni koji na pistama plivaju u vodi i vozači potopljenih automobila koji plivajući pokušavaju da se izbave iz vode.

foto: AP Jon Gambrell

A kakva je situacija ovog jutra, urednica i voditeljka Jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Snežana Petrović pitala je karatistu Miloša Vukovića, koji živi i radi u Dubaiju.

foto: Kurir televizija

- Danas je već sunce, polako se grad suši, a ovde smo mi, hvala Bogu, dobro. Generalno, bilo je malo vode u kući, jedno sedam do 10 centimetara, ali u nekim ostalim naseljima, mnogim ljudima je poplavljen ceo prvi sprat, tako da mi smo jako dobro prošli, ali smo i dalje zabarikadirani na oba izlaza iz "Arabian Ranches" naselja gde živimo, tako da još je voda negde do krova auta dole na izlazu.

Prokomentarisao je i bilans žrtava i štete posle nezapamćenog nevremena.

- Po generalno što se naših državljana tiče, ja mislim da smo svi okej. Kod mene u kompaniji imam još 50-60 naših, svi smo dobro, hvala Bogu. Što se tiče žrtava, znamo za par nekih prijavljenih, ali opet to se još verovatno zvanično ne zna. Znamo samo da su ljudi oštećeni što se tiče automobila i kuća, malo sam se provozao dole do glavnog puta da vidim da li može da se izveze, ali još ne može. Tako da što se naših državljana tiče, ja mislim da smo svi okej, toliko vidim na našoj grupi "Serbs doing Dubai".

03:42 UPOZORILI NAS NA NAJVEĆU OLUJU U POSLEDNJIH 75 GODINA, NIKO NIJE OZBILJNO SHVATIO Miloš opisao apokaliptične scene u Dubaiju

Osvrnuo se i na to kako je uopšte došlo do ovakvih padavina u delu sveta gde to nije uobičajeno.

- Kako sam čuo na vestima, oni imaju drenažu za tipa 10 inča godišnje kiše, a pre dva dana je palo za ceo dan i celu noć 12 inča, tako da je sve poplavilo. Sva sreća nije trajalo 2-3 dana, da je bilo kao što mi imamo u Srbiji, pitanje je šta bi bilo. Bilo je upozorenja na svim vestima i svim novinama i kružile su poruke da će biti nezapamćeno, mada to niko nije očekivao ovako, kažu da je ovo prvi put najveća oluja u poslednjih 75 godina ovde. Iskreno mi nismo to ni shvatali strogo ozbiljno da može da dođe do ovako velikog nivoa.

