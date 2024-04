TEST ZA (NE)PRIJATELJE! Sramotna preporuka da Priština može u Savet Evrope, ali NIJE GOTOVO! Francuzi i Italijani nešto mogu...

Parlamentarna skupština Saveta Evrope (PSSE) u utorak uveče priredila je sramni događaj koji predstavlja presedan u međunarodnom pravu i čin gaženja svih pravila te organizacije. Sa 131 glasom za, 29 protiv i 11 uzdržanih PSSE je dala zeleno svetlo za članstvo tzv. države Kosovo. Ipak, ovo je tek izgubljena jedna runda u borbi Srbije da spreči da se teritorija koja nije država prvi put u istoriji primi u Savet Evrope.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže za Kurir da je nastupio sumrak svega što Savet Evrope predstavlja, ali i poručuje da će se naša država boriti do kraja.

Argumenti

Srbija nastavlja svoju diplomatsku borbu jer je glasanje u PSSE, kako podseća Dačić, proizvelo samo preporuku za Komitet ministara spoljnih poslova, a to je organ koji donosi konačnu odluku, i to dvotrećinskom većinom ministara ili ambasadora koji ih predstavljaju i koji su prisutni u trenutku glasanja. Sastanak Komiteta ministara trebalo bi da bude održan od 16. do 17. maja u Strazburu.

foto: Printscreen/Youtube/United Nations

- Borićemo se do kraja. Biće to test i za države koje nisu priznale Kosovo i za države koje imaju probleme sa svojim teritorijalnim integritetom, kao i za one zemlje koje su obećale predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da Zajednica srpskih opština mora da bude formirana pre odluke o prijemu. Svako će pokazati svoje pravo lice - izjavio je Dačić za Kurir.

Mandatar za sastav nove vlade Miloš Vučević smatra da je u Strazburu viđen nastavak festivala licemerja.

foto: Instagram

- Srbija na istorijskom mestu, na kojem je bila uvek, može svakog da pogleda u oči. Ono što smo videli u Strazburu je nastavak tog festivala licemerja i još jedan ekser u mrtvački sanduk međunarodnog javnog prava i svih standarda koji bi trebalo da važe. To nije pitanje naše percepcije KiM kao kolevke identiteta, već su oni sami pogazili ono što su postavili jer im je to neko tražio telefonom ili mejlom. Srbija će se boriti argumentima, činjenicama, pravom, moralom i verom u sebe, jer ako mi ne verujemo u sebe, ne možemo očekivati ni da će drugi. To što gaze osnovne norme na kraju će biti njihova bruka, ali ne može trajno da bude zakonito ono što je nezakonito - poručio je Vučević za RTS.

Laži

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da borba Srbije u daljoj proceduri Saveta Evrope i te kako ima i smisla i šansi. On napominje da će izjašnjavanje unutar Komiteta ministara SE biti svojevrsni test za države članice ove organizacije.

foto: Kurir Televizija, AP/Franc Zhurda

- Stvar je u tome što u Komitetu ministara glasaju države. Dakle, ovde stav države i politika države obavezuje, za razliku od poslanika, koji mogu da glasaju po svom utisku. Tako je i ovo što je u utorak prošlo bilo očekivano, jer je bilo izlobirano i manje-više nije iznenađenje. Dosta njih nije ni bilo na glasanju, recimo Rumuni i Slovaci. Komitet ministara je važan i to je test za države. Prvo, kako će se ponašati one koje nisu priznale Kosovo, onda i za neke druge, imajući u vidu da je Savet Evrope već sada podeljen i odstupa od ciljeva, standarda, normi i statutarnih obaveza koje ima kao organizacija. Od toga da raspravlja o nečemu što nije država do toga da odstupa od onoga što su ciljevi organizacije, a to su ljudska prava, demokratija, vladavina prava... Tako da je jasno da je ovde čista politika i čisto geopolitički interes Zapada - ocenjuje naš sagovornik.

Milivojević napominje da je Dora Bakojani iznela potpuno nezdravorazumske argumente kada je rekla da se u ovoj stvari ne prejudicira status.

- To nema veze sa zdravom pameću. Apsolutno je u pitanju status. To je prvi argument od koga se mora početi u ovoj borbi. Države koje budu glasale "za", glasaće zapravo i za Kosovo kao državu i onda to potpuno dovodi u pitanje i suštinu i karakter prvo organizacije, a zatim i našeg učešća u njenom radu. Nemačka i Velika Britanija guraju ovo bez zadrške, ali mislim da će Italijani i Francuzi, preko toga da nije vreme i da Kosovo nije ispunilo obaveze, da kupe vreme i odlože odluku o prijemu, a da u međuvremenu pokušaju da slome Srbiju na Ohridskom sporazumu, da Srbija prizna defakto Kosovo i time reše stvar. Ali nisu očekivali ovakav otpor Srbije, videli su ga i videće ga - kaže Milivojević.

Kako je ko glasao Jedna zemlja, tri različita stava Glasanje u utorak bilo je šarenoliko, s obzirom na to da predstavnici zemalja u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope glasaju po sopstvenom nahođenju, bez obaveze da prate zvaničan stav svoje države. Tako je viđeno niz apsurdnih situacija, poput one da su tri predstavnika Crne Gore glasala potpuno različito. Šefica crnogorske delegacije Maja Vukićević (Demokratska narodna partija) glasala je protiv, član iste delegacije Boris Mugoša (Socijaldemokrate) glasao je za, dok je uzdržan bio Vasilije Čarapić (Pokret Evropa sad). foto: YT/Kosovoonline Protiv članstva Prištine bilo je osam poslanika iz Španije i četiri poslanika iz Mađarske, dva s Kipra, a od pet poslanika Grčke samo je jedan glas bio protiv. Protiv je glasao i jedan poslanik iz Nemačke. Protiv su glasala i dva poslanika iz Francuske i jedan iz Italije. Osim sedam članova iz Srbije i Maje Vukićević iz Crne Gore, protiv Prištine glasali su i Snježana Novaković i Branislav Borenović iz Bosne i Hercegovine. Osim jednog Crnogorca, među 11 uzdržanih bilo je i šestoro Italijana i troje Moldavaca, kao i jedan poslanik iz Nemačke.

