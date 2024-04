KIŠA I SNEG I NAREDNIH DANA! Najnovija prognoza RHMZ-a, evo šta nas čeka za vikend! Zabeleće se i naredne nedelje

U Srbiji će danas biti ;promenljivo vreme, a najviša dnevna temperatura biće 17 stepeni.

U brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije uz više oblačnosti pre podne i sredinom dana ponegde se očekuje slaba kratkotrajna kiša, a na visokim planinama kratkotrajno i slab sneg, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od jednog do sedam, a najviša dnevna od 13 do 17 stepeni.

U Beogradu će posle oblačnog jutra biti pretežno sunčano. Jutarnja temperatura biće od dva do pet, a najviša dnevna oko 15 stepeni.

Biometeorološka prognoza Biometeorološka situacija može biti nepovolјna za srčane bolesnike i osobe koje imaju problema sa respiratornim sistemom. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poremećaja sna, promenlјivog raspoloženja i glavobolјe. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju.

Prognoza za naredna tri dana

Subota

Ujutru slab prizemni mraz. Tokom dana malo toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje, kasnije posle podne sa kišom u južnim, uveče i u centralnim, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 1 do 7 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.

Nedelja

Pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u planinskim predelima i sa snegom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, posle podne u Vojvodini u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni.

Ponedeljak

Umereno do potpuno oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na visokim planinama i sa snegom, posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni.

Prognoza vremena do 27. aprila

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na visokim planinama jugozapadne i južne Srbije povremeno će padati sneg.