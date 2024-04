TRAŽE VEĆE KAZNE ZA DIVLJE DEPONIJE: Milicija svaki dan patrolira, počinioce često hvata na delu! (FOTO)

Komunalna milicija grada Čačka svakodnevno patrolira u obe smene locirajući divlje deponije, nekada se desi da na terenu zateknu i prekršioce kada direktno prema njemu postupaju, represivno uz upozorenje i naređenje da lice mora o svom trošku da ukloni deponiju i da im donese potvrdu o tome.

- To znači da lice koje je učinilo prekšraj ne odnese taj otpad na neku drugu lokaciju već da donese dokaz o uplati da je predalo taj otpad na mesto na koje je to predviđeno, a to je JKP Komunalac - rekla je Milena Jovanović, načelnik Komunalne milicije Čačak.

Prema njenim rečima, ljudi bacaju sve od guma, plastike, kućnog, kabastog i vrtnog otpada.

foto: RINA

- Treba apelovati na građane da kada sređuju svoje domaćinstvo, svoje kuće, podrume i tavane da iznajme kištru od JKP Komunalac i da sav taj otpad na pravilan način deponuju.

Komunalna inspekcija ima drugačije nadležnosti od Komunalne milicije, jer izlaze na teren po inicijativi građana koja može biti usmena ali i u pisanoj formi i mejlom.

- Izlaskom na teren konstatujemo postojanje divljih deponija, donosimo rešenje da JKP Komunalac u roku od tri dana očisti takvu deponiju. Obično mi ne možemo lako da utvrdimo ko je počinilac, tako da naša rešenja donosimo na NN lice, kada se takve deponije nađu na javnim površinama. Procesuiranje radi Komunalna milicija kada uhvati počinioce na licu mesta. U slučaju da se deponije nađu na privatnim placevima onda mi donosimo rešenje da je ukloni lice na čijoj se parceli ona nalazi. U slučaju da on to ne uradi, mi angažujemo treće lice, odnosno JKP Komunalac koji to očisti o trošku građanina, odnosno onoga u čijem vlasništvu to imanje - rekla komunalna inspektorka Monika Nikitović.

Zaprećena kazna je 15.000 dinara, a ako se plati u roku od sedam dana onda iznosi polovinu ove sume.

Prema njenim rečima, divlje deponije, pogotovu u gradu se prave na istim mestima gde su i bile. Neke su čišćene u toku godine i po sedam, osam puta.

Inspektorka Nikitović mišljenja je da kazne svakako treba povećati, ali to nije do ispekcije već do grada.

- Postoje neke odluke koje je grad doneo gde su oni povećali kazne a mislim da mogu i u ovom slučaju. Treba apelovati na građane, da ako su bacili smeće na 200 metara od svoje kuće je isto kao da su bacili u svoju kuću. Svest građana o tome nije još uvek visoka. Ovo je zločin ne samo prema prirodi nego prema svima nama, sve to uđe u vodu u zemlju, sve to mi sutra jedemo, kupamo se u toj Moravi i Kamenici - kazala je Nikitović.

Kurir.rs/ RINA/ S.Đ.

