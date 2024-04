NOVI PAZAR POTENCIJALNO ŽARIŠTE MORBILA? Direktor Zavoda za javno zdravlje: Dali smo nove instrukcije, imamo projekat sa UNICEF!

Novi Pazar je ovih dana, prema rečima stručnjaka, potencijalno žarište morbila. Male boginje su registrovane kod deteta od 16 meseci, koje pritom nije vakcinisano.

Dodatno zabrinjava i to što je u tom gradu MMR vakcinom koja štiti od te zarazne bolesti vakcinisano svega 27,9 odsto dece.

Novinar Kurira Emir Ličina je u Novom Pazaru savete pronašao kod sagovornika Dr Šefadil Spahić, direktora Zavoda za javno zdravlje.

Spahić je prvo odgonetnuo zbog čega je tek 28 odsto dece vaksinisano u datom gradu.

- U 2023. godini procenat vakcinisane dece, prvom dozom koja se daje između 12 i 15 meseci, bila je 53,35%. Ali ono što nas malo zabrinjava je da je tu sada taj odziv u toj prvoj godini bio negde 8,3%. Znači da ne možemo biti zadovoljni. To se dešava zadnjih godina i u svetu, opao je broj dece koja se vakcinišu svim vakcinama, a ne samo protiv morbila. Normalno da je tako i kod nas, normalno da je to u Novom Pazaru. Evo u Novom Pazaru nekako manje nego čini mi se u ostalim gradovima. Vi svakodnevno analizirate situaciju, razgovarate sa građanima šta kažu, zbog čega izbegavaju, kako smo došli do toga da Novi Pazar bude potencijalno žarište Malih Boginja - započeo je Spahić, pa nastavio:

- Mi se borimo protiv svega toga, a pre nego što dam konkretan odgovor, sa Unicefom smo danas napravili jedan projekat na koji način da unapredimo sistem vakcinacije. Ima tu dosta stvari s kojima smo se borili i za koje ćemo nastaviti i dalje da se borimo. To je prvo jedan zdravstveni sistem. Onda smo uvezali sve to što se tiče zdravstvenog sistema počev od vakcina kojih imamo dovoljno, koje se adekvatno čuvaju, ali ono što smo mi doznali od pacijenata, od roditelja, dece, da nisu bili baš dovoljno informisani o samoj vakcini pa su se onda pojavile dezinformacije, da oni imaju određene komponente koje nisu baš povoljne za zdravlje, da te vakcine imaju neke negativne konotacije, da mogu dovesti do steriliteta i svega ostalog.

Potom je otkrio i do kakvog su rešenja došli:

- Onda smo jednostavno uvezali taj zdravstveni sistem u smislu da smo sada pedijatrima dali određene instrukcije na koji način da komuniciraju sa roditeljima, na koji način da im daju adekvatne informacije. Mi moramo tu i priznati da je i među zdravstvenim radnicima bilo onih koji su bili protivnici vakcinacije, tako da ćemo na mesečnom nivou sada pratiti svakog pedijatra koliko je vakcina dao, obzirom da je to izabrani pedijatar, da njemu veruju pacijenti, roditelji, deca... S druge strane, primetili smo taj nezdravstveni sektor, a onda smo uključili i lokalnu samopravu, verske zajednice, školske ustanove, ustanove predškolskog uzrasta, školskog uzrasta, uključili smo i organizacije. Ljudi veruju nauci, znači veruju u ono što im pruža prave informacije i mi ćemo shodno tome, u okviru ovog projekta, imati tribine i biće eminentni stručnjaci iz imunologije.

