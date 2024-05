TERETANA, BAZEN, FRIZERAJ Čuveni srpski biznismen otvorio lux starački dom nadomak Vrnjačke banje! Jela iz Pariza došla tu da bude

Odlazak u starački dom mnogi stari ljudi doživljavaju tragično. Starost ne mora da bude tužna, a starački dom ne mora da bude mesto koje svi izbegavaju.

Pojedini tako biraju dom za stare nadomak Vrnjačke banje a reč je o luksuznom domu u koji stari ljudi dolaze da uživaju. Na raspolaganju su im bazen, frizerski salon, teretana, ali i fizioterapeut, lekar i medicinsko osoblje.

foto: Euronews TV printscreen/Nepoznata Evropa

Napravljen je na mestu nekadašnje fabrike "Todor", izgleda kao luksuzni hotel, a smešten je nedaleko od Vrnjačke banje, najpoznatije banje u Srbiji.

Međutim, korisnici tog doma nisu tu na letovanju nego, kako kažu, da bi dostojanstveno proveli treće doba. Trenutno je u domu smešteno oko 40 baka i deka iz svih krajeva Srbije, ali i iz inostranstva.

Posle radnog veka koji je provela u Parizu, Jela Jović se preselila u Beograd. Nije ni sanjala da će se razboleti toliko da ne može sama da ode do prodavnice i tada je odlučila da dođe u dom.

foto: Euronews TV printscreen/Nepoznata Evropa

"Nisam nikad zamislila da ću da budem u domu, nikad, tako sam se odlučila. Priroda je lepa, lepo je čisto je, ljubazni su, nemam reči, sve je okej", rekla je za Euronews Srbija Jela Jović.

Većina je došla svojom voljom, a najviše ih je privukla lokacija.

"Prva neka naša prednost je to što smo u Vrnjačkoj banji. Ovo je dom koji se nalazi u turističkom mestu, blizu je i Goč. To korisnicima nudi različite mogućnosti za neko kvalitetno provođenje slobodnog vremena", rekla je za Euronews Srbija socijalni radnik Sunčica Soldatović.

foto: Euronews TV printscreen/Nepoznata Evropa

Nekadašnja fabrika pretvorena u dom za stare

Dom je otvoren krajem oktobra 2023. na mestu gde je nekada bila fabrika modne kuće "Todor". Ovaj modni brend postojao je od 1989. do 2012. Firma je imala više od 1.500 zaposlenih, kao i više od 70 maloprodajnih objekata širom Srbije. Dobar deo asortimana izvozio se u inostranstvo, a onda je preko noći sve stalo.

Mirko Todorović, osnivač nekadašnje modne kuće "Todor" i osnivač doma za stare, ispričao je da je iz prethodnog posla izašao 2012. godine i da mu je ta odluka teško pala.

foto: Euronews TV printscreen/Nepoznata Evropa

"Ja sam 2018. ponovo ušao u moju kancelariju. Tad mi je bilo teže, plakao kad sam video moju kancelariju. Kada ne uđete u neki prostor osam godina, to je sve buđ, paučina. Onda sam rekao sebi - ja nešto moram da uradim sa ovim", kaže Todorović.

Kako je dodao, deca su htela to da prodaju.

"Ja sam rekao - ja kad bih to prodao, ja bih prodao sebe, ja bih prodao svoje ime, znate kako sam ja to stvarao, duga je priča kako sam to podizao polako", rekao je Todorović.

Na nagovor prijatelja lekara, odlučio je da nekadašnju fabriku prevori u dom za stare.

Tamo gde su nekada bili apartmani za modne kreatore, sada je letnja kuhinja, kancelarije zaposlenih pretvorene su u sobe, dok su tereni za košarku i tenis, kao i bazen ponovo oživeli.

1 / 9 Foto: Euronews TV printscreen/Nepoznata Evropa

"Srećan sam što možemo tim ljudima u ovim godinama da pružimo jedan hotel koji je retko viđen i u banji, nema niko dva i po hektara ovakve površine, sa travnjakom, sa bazenom... To mi je želja bila. Ovo je neka moja zaostavština, po meni čovek vredi onoliko koliko ostavi iza sebe. Bolje ostaviti deci i unučićima ovako nešto nego pare, a oni neka stvaraju pare, neka od ovoga stvaraju profit", kaže Todorović

Kako korisnici provede vreme

Ideja je da ljudi kvalitetno provedu starost, da se druže, uživaju u prirodi, da ih posećuju prijatelji, da idu na zabave i da ne budu usamljeni.

U tome umnogome uspevaju.

"Nama dolaze i kulturno-umetnička društva, oni se sami organizuju puštaju muziku na svojim telefonima, tako se zabavljaju, vodimo ih na izlete, do Vrnjačke Banje. Oni koji su vitalni odu sami do Vrnjačke banje, odu na ručak, onda nam prepričavaju svoja iskustva. Mi na takav način funkcinionišemo i to nas razlikuje od drugih domova u Srbiji zato što korisnici imaju svu slobodu, oni koji smeju i mogu, da žive kao u hotelu sa zdravstvenom zaštitom, eto to je naš koncept", rekla je Sunčica Soldatović.

Međutim, većina korisnika koja ovde boravi ima ozbiljne zdravstvene probleme i potrebna im je medicinska pomoć.

foto: Euronews TV printscreen/Nepoznata Evropa

Dom sarađuje sa zdravstvenim ustanovama u okruženju, a korisnike svakodnevno obilaze medicinske sestre, dok dva puta nedeljno sa njima radi i fizioterapeut.

"Nekad nemaju volju da vežbaju, ali uglavnom žele. Veoma je važno da ljudi vežbaju kako ne bi atrofirali mišići. Osim vežbi, veoma je važno da šetaju da ne izgube kondiciju. Vežbaju par puta nedeljno ili koliko oni žele", rekla je fizioterapeut Katarina Ivanović.

Korisnik doma Života Drenovak kaže da su sestre u domu jako ljubazne i da je hrana odlična. "Jest da je skupo, ali je sve dobro. Što je skupo to je i dobro", rekao je Života.

Uprkos luksuzu, neki teško podnose novo okruženje. Priznaju da ovde nisu došli svojom voljom, već su ih doveli članovi porodice. Korisnik doma za stare Obrad Jevtović kaže da je bio u Švajcarskoj 35 godina i da nije zamišljao da starost doživi ovako.

"Zamišljao sam da ću da ostarim i da ću da budem kod svoje kuće. Nemaš ništa bez svoje kuće, sve je lepo, ali bez svoje kuće i svoje čeljadi nemaš ništa", rekao je Obrad i dodao da mu je supruga umrla, a sin i unuk otišli u Rusiju.

Kurir.rs/Euronews Srbija/Nataša Jovanović

Bonus video:

01:32 HITNO REAGOVALI: Posle pisanja Kurira inspekcija češlja dom na Petrovaradinu! Ćerka preminule: Konačno da neko reaguje!