ZVEZDA "SREĆNIH LJUDI" ŽIVI U DOMU: Kad joj umrla ćerka doživela najveću tugu, ulicom išla GLADNA I BOSA, a bila i u "Zadruzi"

Glumica Žiža Stojanović (93) proslavila se brojnim ulogama, a svojevremeno se oprobala i u rijaliti programima. Ipak, poslednjih godinama o njenom životu se malo zna.

Tokom prošle sezone "Zadurge" u medijima se pojavila informacija da je Žiža u staračkom domu u Zemunu zajedno sa majkom bivšeg zadrugara Zvezdana Slavnića, te je tada ponovno dospela u javnosti.

- Žiža i Slavica su divne dame. S obzirom na to da su njih dve štićenice našeg doma, molim vas za razumevanje u vezi s njihovom privatnošću. Mi imamo određeni ritam kojeg se pridržavamo i poštujemo zdravstveno stanje naših korisnika. Hvala vama na razumevanju - rekao je izvor, koji je istakao da je Žiža veoma raspoložena, ali da se ona i Slavica u domu ne druže.

Tragedija je obeležila njen život

Inače, čuvena Cana Fontana iz kultne serije "Srećni ljudi" iza sebe ima tešku životnu priču. Njena ćerka Sonja preminula je nakon borbe sa teškom bolešću.

- To je moja sudbina i moja bol. To je moralo tako biti. Imam dvoje unučadi, unuka Uroša, koji je dirigent u Nemačkoj, i Anu, koja je završila farmaciju. To su moja najveća blaga - pričala je Žiža s očima punim suza.

Život je nikada nije mazio. Pamti rat, glad, strepnju da li će preživeti sutra. Ali ljubav prema glumi ju je terala napred.

- Bosa sam išla u Abrašević jer je bio rat. Nisam se plašila nedaća. Bila sam mlada, pa nisam imala strahove. Kada sam ušla na audiciju, profesor me je tada pitao da li dobro pevam. Rekla sam mu da znam da pevam. Odigrala sam „Koštanu” i za nju dobila četiri hiljade dinara. Tada sam kupila nove cipele. Ceo Beograd je apludirao što više ne idem bosa - pričala je glumica.

