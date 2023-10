BEOGRAĐANKA KOJA JE DOŽIVELA NAJCRNJU ŽIVOTNU SUDBINU! Bila prava zvezda, a onda je doživela tragediju: I dalje je boli smrt ćerke

Život glumice Žiže Stojanović obeležile su brojne uloge na filmu, televiziji i u pozorištu, ali i ogromna tragedija, koja je zauvek ostavila ranu na njenom srcu.

Žiža je počela da se bavi glumom kada je imala osam godina. Na školskim priredbama je recitovala pesme, a kod kuće je često pravila pozorišne predstave koje su gledali njeni vršnjaci.

Imala je veoma teško detinjstvo jer se suočila sa nemaštinom i strahom koji je rat uzrokovao. Njena majka Leposava je menjala zlatni nakit za brašno i mast da bi Žiža i njena sestra Dobrila imale šta da jedu. Nakon rata, upisala je Treću žensku gimnaziju i učlanila se u beogradsko kulturno društvo.

Prošla je audiciju i dodeljena joj je uloga Koštane. Pošto je često išla bosa, od prvog honorara je kupila cipele. Uporedo sa gimnazijom, Žiža je završila i kurs stenografije zbog čega joj je ponuđen posao u sudu. Ona ga je odbila i otišla je u Novi Sad gde je pohađala glumačku školu.

Prvo je stanovala u ženskom internatu, a kasnije je privatno iznajmila stan. Posle školovanja, postala je član Narodnog pozorišta u Nišu. U ovom gradu je upoznala glumca Vladislava Matića za koga se udala. Ubrzo su dobili ćerku Sanju, a Žižina majka im je pomagala oko domaćinstva, piše Biografija.org.

Tu ulogu u njenom životu imao je glumac Dušan Bulajić, sa kojim je bila u ljubavi dve godine, nakon čega se on oženio glumicom Oliverom Marković.

- Duško Bulajić, bio je muž Olivere Marković. To je moja najveća ljubav, mi smo bili dve godine. S njim sam igrala i u Nišu i drugde. U Nišu, kad smo imali prvi angažman, već se zaljubio u mene. To je bilo posle muža, a mi nismo bili u braku. On se posle oženio Oliverom Marković. Ona je znala za mene, da je on mene voleo. Još iz Niša me je voleo, a u Beogradu smo se spojili - pričala je glumica tokom učešća u jednom rijaliti programu.

Usledio je poziv iz Narodnog pozorišta u Novom Sadu koji je glumica prihvatila. Ovde se zadržala sedam godina, nakon čega je prešla u Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu. Pošto njen suprug nije podržao ovu odluku, par se razveo. Žiža je imala veliki broj udvarača u Beogradu, ali ona se zaljubila u novinara Dragana Babića koji nije obraćao pažnju na nju. Kada ga je prebolela, započela je vezu sa čovekom koji nije poznat javnosti. Bili su zajedno 20 godina sve do njegove smrti.

Čuvena Cana Fontana iz serije "Srećni ljudi" 2013. godine izgubila je ćerku Sanju, koja je preminula nakon teške bolesti.

Sanja je završila prava i bila je udata za sportskog lekara Dušana Ugarkovića sa kojim je dobila ćerku Anu i sina Uroša. Žiža je rekla da bol za ćerkom ne prolazi i da njeni unuci imaju samo nju pošto im se otac vrlo brzo oženio.

- Nažalost, istina je da sam izgubila ćerku. To se desilo pre četiri godine. Svi mi kažu da će proći vremenom, ali ne prolazi. Bilo je u pitanju teže oboljenje. Moj unuk Uroš je izgubio majku. Njegov otac ponovo se oženio nedugo nakon Sanjine smrti. Moj Uroš ima samo mene. To je bio najteži trenutak u mom životu, ali ne želim da detaljišem - ispričala je Žiža za medije pre nekoliko godina.

Žiža se od gubitka ćerke nikada nije oporavila, a to, nažalost, nije jedina muka s kojom se bori. Ona godinama jedva sastavlja kraj s krajem jer živi, kako je pričala, od samo 30.000 dinara.

- Imam samo 30.000 dinara, nemam nacionalnu penziju! A samo glavne uloge sam igrala! Glumim od osme godine, imam preko 120 odigranih uloga. Ne pijem, ne pušim i nisam zla. Pobožna sam, nisam u klanovima i, eto, nemam nacionalnu penziju - govorila je Žiža.

- Dok poplaća sve dažbine i komunalije, ne ostane joj maltene ništa. Sreća pa ima svoj krov nad glavom. Krivo joj je i osećala se poniženo što nije dobila nacionalnu penziju jer smatra da ju je svojim radom zaslužila. Koliko smo upućeni, ona je dobila dobar honorar za učešće u rijalitiju, pa će sigurno taj novac prištedeti - rekao je svojevremeno jedan Žižin komšija.

