BRANISLAV OD 90 GODINA UPISAO FAKULTET: Nijedna ocena mi nije poklonjena, prvu godinu sam "likvidirao"!

Branislav Radulović iz Komana u Crnoj Gori ulazi u desetu deceniju, ali to ga nije sprečilo da upiše fakultet! On je najstariji student Univerziteta Crne Gore u Podgorici i na smeru je drumski saobraćaj na Mašinskom fakultetu.

Prvu godinu je, kaže za Kurir, "likvidirao", a najmanja ocena mu je osmica. Prijemni je položio kao od šale i upao je na budžet.

- Fakultet sam upisao 2023. godine, bio sam redovan tokom prve godine i sve sam ispite dao. Sada sam malo stao, imam već 90 godina, slabo čujem, malo sam se primirio. Ipak je to svaki dan u oba pravca 30 km, pa onda 400 stepenica, a to je za čoveka od 90 godina breme. Godine se moraju poštovati, želje su jedno, a mogućnosti drugo - priča Radulović.

foto: Printscreen BBC na srpskom

Žao mu je da batali studije, pa će proveriti može li da nabavi skripte i da kod kuće uči, a da dolazi samo na ispite.

- Zvali su me s fakulteta, čude se što me nema. Željno me iščekuju. Na predavanjima sam bio redovan, slušao sam, beležio i snimao, knjige nisam kupovao i dokazao sam svakom studentu da može svako da završi samo da bude disciplinovan. Profesorima svaka čast, milina je slušati ih. Uvek sam sedeo u prvoj klupi, jer inače malo slabije čujem.

foto: Printscreen BBC na srpskom

Dodaje da mu nijedna ocena nije poklonjena, kao i da zbog svojih godina nije tražio nikakve privilegije. U početku nije imao podršku porodice, već samo svoje supruge, govorili su mu da je to nemoguća misija.

- Sve je moguće kada čovek nešto čvrsto reši - dobacuje.

U mladosti je upisao geodeziju u Beogradu, ali je studije morao da napusti i da se zaposli, trebalo je nahraniti četvoro dece.

foto: Printscreen BBC na srpskom

- Uvek mi je bila želja da završim fakultet. Čuo sam na televiziji za jednog Italijana od 95 godina da je upisao faks, udario sam šakom o sto i rešio da učinim isto. Nikome nisam pričao dok me nisu primili.

foto: Printscreen BBC na srpskom

Čudili su se kada je išao da izvadi lekarsko uverenje:

- Pitali me za šta će mi, rekao sam za fakultet, a oni me gledaju i pitaju da li sam udaren u glavu. Sastajao se i lekarski kolegijum.

Ponosan Osmoro unučadi i jedno praunuče Radulović ima osmoro unučadi i jedno praunuče od pet godina: - Pita me on: "Deda, ima li koja desetka?" Kad sam mu rekao da sam batalio, odgovorio mi je: "Deda, nemoj da me brukaš!" Zadovoljan sam decom, izveo sam ih na pravi put. Dve unuke su doktorirale na Beogradskom univerzitetu.

U Geodetskoj službi Crne Gore radio je 34 godine, i to, kaže, na najtežim zadacima. Sa srednjom spremom bio je rukovodilac, strog šef, a kada su neki počeli da mu prigovaraju, otišao je u penziju.

- U penziji sam postao zidar, i to dobar. Radio sam na ugovor preko neke firme. Dokazao sam da čovek, ako je uporan, svaki posao može da radi, ali važno je da radi savesno i pošteno. Jedno vreme sam bio i savetnik u jednoj geodetskoj firmi, imao sam i ponude od jedne makedonske firme da im progledam kroz prste jer je bilo mimo propisa, nudili su mi stan za to - naravno da nisam pristao. Uvek sam za to se zakon poštuje - ističe Radulović.

Prihvaćen Kolege mi nudile pomoć Studenti su ga lepo prihvatili. - Svako se pozdravljao sa mnom, hoće da mi pomažu. Jedna cura, kad smo imali kolokvijum, htela da mi doturi papir, ali ja nisam hteo. Davali mi i telefon da prepišem, al' ja to ne vidim.

Bonus video:

03:15 SA 15 GODINA NAPUSTIO IRAN I SANJAO O ZAPADU, A ONDA JE STIGAO U SRBIJU! Sami je danas sjajan student i želi da se zaposli ovde