GODINE JE NE SPREČAVAJU DA STUDIRA! Nevenka (65) uzela treću fakultetsku diplomu: Ovo je nešto najdragocenije što sam ponela!

Iz Niša za Kurir dolazi više nego interesantna i inspirativna priča. Nevenka Balanesković je sa 65 godina postala najstariji student niškog Filozofskog fakultetu, a u roku je, 69 godina diplomirala na odseku romanistike. Nevenki je to treća fakultetska diploma.

Rekla je da se celog života bavile time pa je prirodno nastavila i proširila znanje.

- Pored ta tri jezika, učila sam malo arapski i rumunski, tako da volim da idem više u širinu nego u visinu. Kako sam do sada tri puta bila student, zanimalo me je iz kog perioda datiraju najlepše uspomene. Izrodila se jedna lepa stvar tokom studiranja, a to je nakon časova jednog profesora počela sam da se bavim prevođenjem poezije i smatram da je to nešto najdragocenije što ću poneti sa ovog fakulteta. Prevodila sam i s francuskog i s nemačkog i jedna velika lepa zbirka čeka svog izdavača i ja se nadam da će naći načina da se ta zbirka objavi.

Za kraj razgovora Nevenka je otkrila da se odlično snašla s mlađim kolegama. Ona je dodala da ne postoji mogućnost da ponovo postane brucoš, ali je istakla da nastavlja da uči jer je obrazovanje važno ne samo za struku, već i za kompletnu životnu sliku.

Kurir.rs

