NEVENKA UPISALA FAKULTET SA 65 I DIPLOMIRALA: Nije potrošila ni dinara, a ostvarila san - "Ovo mi je treći!" Ovako je muž reagovao

Nevenka Balanesković iz Niša, ostvarila je svoj veliki san sa 65 godina, kada je upisala Filološki fakultet u Nišu i to francuski jezik.

Sve je završila u roku i to kao student na budžetu. Kako kaže, nije potrošila ni dinara, a ostvarila je san.

Nevenki, koja je 31. oktobra napunila 69 godina, ovo je treća fakultetska diploma.

Za Informer.rs Nevenka otkriva njen put do ostvarenja velikog sna iz mladosti, u sedmoj deceniji života.

- Prvi fakultet sam završila 1977. godine, nemački jezik, potom sam upisala engleski i diplomirala 1988. godine. Smatram da je malo znati samo jedan jezik, a ja sam neko ko baš voli jezike i to mi je bilo kao neka vrsta zabave - priča nam Nevenka.

foto: Facebook

Kada je donela odluku, nije očekivala veliku podršku, ali se dogodilo suprotno.

- Nemam dece i živim sama sa mužem, kada sam upisivala fakultete, bila sam na budžetu i nisam trošila novac, ali sam često automobilom išla na predavanja. Muž je uvek bio tu za mene, kada ja imam predavanja i obaveze, on sređuje kuću. Eto to je neka stvar koja je trpela, ako mogu tako da se izrazim - priča nam Nevenka.

Uprkos tome što je već završila dva fakultete, Nevenka je je imala neku vrstu straha kako će je kolege prihvatiti.

- Moram da kažem da tamo ima dosta ljudi koji su stariji, ima i mlađih ali ja sam bila najstarija. Svi su me lepo prihvatili, nemam jednu lošu reč da kažem. Najsimpatičnije mi je bilo kada sam došla kod profesora da ga pitam vezano za predavanja i predmet, a on me je pitao "da li ćete dolaziti na predavanja?". Rekla sam, naravno da hoću i da ću biti redovna - prepričava Nevenka.

Jedini predmet koji nije mogla olako da savlada, bio je onaj za koji nije ni sanjala da to može postati.

- Nećete verovati, uprkos tome što volim jezike, imala sam problem sa latinskim jer mora napamet da se uči, a ja to ne volim, ja sam neko ko je radio dugo u školi, i znam da to ne valja, ali se tako uči.

Pred kraj studiranja, Nevenki su se otvorila nova vrata i kako ona kaće, novi put kojim je krenula.

- Jedan moj profesor je držao neko predavanje, i rekao kako nema puno ljudi koji prevode pesme na naš jezik, tada sam ja zadala sebi zadatak da to uradim i uradila sam. Danas, kada imam dosta prevedenih pesama sa raznih jezika, došli smo na ideju da u martu mesecu studenti čitaju te moje radove, čak sam i za časopis pripremala nekoliko i ponosna sam na to - kroz osmeh priča.

"Penzija kao sloboda"

- Moram da poručim mladim ljudima da se školuju, jedan jezik je malo i uvek možete više i bolje, studirajte i ulažite u sebe. Što se tiče penzionera, vi sada imate svu slobodu i prostor da radite šta želite, ovo je velika šansa i zato je iskoristite - poručuje Nevenka.

Kurir.rs/Informer