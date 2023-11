KRALJ PAPRIKA NAŠAO DEVOJKU Njegoš iz Prijepolja nije imao sreće u ljubavi, a onda se sve PREOKRENULO:Evo ko je njegova IZABRANICA

Njegoševa devojka zove se Slavica, iz Prijepolja je, a on nam kaže da mu se kod nje najviše svidelo to što je vredna i normalna.

- Ozvaničili smo vezu odmah. Devojka se zove Slavica i kaže da hoće u njivu, sa sela je cura. Ali ne treba joj to. Ima svoj posao, samostalna je. Najviše mi se svidelo to što je skromna, vredna i normalna. Slažemo se i dogovaramo. Živimo blizu jedno drugog, i ona je iz Prijepolja - priča Njegoš.

Iako je Njegoš konačno srećan u ljubavi, priznaje nam da druge devojke ne prestaju da mu pišu. Poruke su raznovrsne, i dalje šalju svakojake ponude, ali on je odlučio - Slavica je jedina koju želi.

- Jedva sam našao ovakvu devojku. Ove druge mi i dalje pišu i šalju zahteve za prijateljstvo, ali mene ne zanimaju uopšte. Slavica zna da mi i dalje pišu. Nije ljubomorna i razume me. Ja sam joj rekao da ne želim ni jednu drugu, da volim samo nju, a ja ne mogu nikom da zabranim da piše. Ona mi veruje, kaže i njoj isto pišu drugi muškarci, ali to nema veze - iskren je naš sagovornik.

Ovaj Prijepoljac više nema vremena za gubljenje, te pojašnjava da veliku svadbu možemo da očekujemo već do Nove godine.

foto: Printscreen/TV Prva

- Osećamo uzajamnu ljubav. Do Nove godine planiramo svadbu i to veliku. Ako ne do Nove, bar do srpske Nove godine najdalje. Nema vremena za gubljenje, dosta je bilo. Hvala Bogu na ovome, on sve vidi i spojio nas je - zaključuje Njegoš za naš portal.

Podsetimo, Njegoša devojke do skoro nisu htele ni da pogledaju isključivo jer se bavi poljoprivredom i time se diči. Od njega su tražile haljine, novac za kredit i pitale koji automobil vozi. Ipak, ovaj Prijepoljac jasno je rekao da takvu saputnicu ne želi. Njegov izbor je porodična žena koja će sa njim da stvara porodicu.

Nakon što je javno pričao o tome da "normalnu" devojku ne može da nađe, Nejgošev život okrenuo se za dan. Od usamljenog neženje postao je omiljeni Prijepoljac, a samo za 24 sata stiglo mu je više od 500 zahteva za prijateljstvo i nebrojeno poruka. Ipak, Njegoš je svoju saputnicu izgleda već izabrao, a ostalim devojkama želi da i one nađu pravu ljubav.

Kurir.rs/Telegraf