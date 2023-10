"IZAĐEM SA DEVOJKOM I VEĆ TREĆE VEČE DOŽIVIM ŠOK" Njegoš je nekrunisan kralj paprika iz Prijepolja, a ovo je njegova najveća muka

Njegoš Stojadinović, iz Prijepolja “nekrunisan kralj paprika”, pošten je i vredan ali sam. Pored brojnih pokušaja još nije upoznao ženu svog života, a to žarko želi.

- Devojke, kada me vide sa motikom, frezom i traktorom, ne pada im na pamet da izađu sa mnom. Današnje devojke žele provod i uživanje, ali ne može da se uživa ako se ne radi. Ovo ništa nije strašno. Poljoprivreda je posao koji volim da radim, tačno je da često budem i prašnjav i blatnjav. Sam sam svoj gazda - započeo je Slobodan priču, ističući da on samo želi normalnu devojku, koja će ga razumeti i neće se stideti njegovog posla.

- Izađemo prvo, drugo, treće veče. Traži mi novac, traži mi provod. Usred sezone, kada moram da okopavam papriku i radim te sezonske poslove, ona mi kaže da odemo na more. Ma kakvo crno more, moram da radim - govori Njegoš.

Njegov sugrađanin Slobodan različito razmišlja. Dok je Njegošu važno da njegova partnerka radi zajedno sa njim, Slobodanu to nije bilo ni na pameti kada je upoznao Tanmilu iz Indije. Njegov cilj je bio samo da nju učini srećnom.

foto: screenshot Prva tv

Slobodan i Tanmila su u braku 10 godina, imaju dvoje dece, od svekrve je naučila da kuva brojne srpske specijalitete. Prvo što je napravila bila je pita sa sirom, koju je Slobodan odmah pohvalio. Obožava da nosi srpsku narodnu nošnju, a Mimi je priznala da joj je najveći šok bio kada je saznala da devojke u Srbiji ne znaju da kuvaju sa 19-20 godina.

Tanmila iz Indije nikad nije ni sanjala da će jednog dana žveti u Srbiji.

Međutim, to se desilo kada je pre 10 godina upoznala Slobodana iz Prijepolja. Iako su kulturološke i jezičke razlike bile ogromne, magična ljubav sve ih je obrisala.

- Zaljubila sam se u svog supruga na prvi pogled i rešila da ostanem u Srbiji. Odmah sam shvatila da se nalazim u sredini gde su ljudi dobri, tačnije u čitavoj Srbiji. Prvo što sam naučila kada sam stigla u Prijepolje jeste da spremam pite, za koje mi je svekrva kroz šalu rekla da ne mogu da se udam ako to ne znam, pa sam ja potrudila - rekla je ranije Mimi kroz osmeh za agenciju RINA.

Vremenom je ovaj neobični ljubavni par dobio dvoje prekrasne dece, Vasila i Rosu. Ovu prijepoljsku snajku svi su lepo prihvatili, a malo po malo Mimi se u Srbiji ostvarila i kao preduzetnica jer je otvorila salon za masažu i negu. Osim porodice i prijetelja, veliku podršku pružile su joj i komšije koje su je brzo zavolele.

- Stekla sam bogato iskustvo u Indiji, tačnije u Mombajiju radeći i trenirajući po šest meseci sa stručnjacima i američkim doktorima tehnike fizioterapije kao i tretmane lica. To iskustvo prenela sam u Katar, radeći 10 godina, međutim ljubav je umešala prste i put me je naveo u Prijepolje. Kada su mi deca odrasla odlučila sam da pokrenem biznis i to je zaista dobro zaživelo i ko jednom dođe kasnije postaje stalan gost salona - iskrena je Mimi.

Kurir.rs/Prva tv