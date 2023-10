ŽENE POLUDELE ZA NJEGOŠEM, TELEFON MU GORI OD PORUKA: Nisu ga htele jer je poljoprivrednik, a sad mu lajkuju i kupus! OVAKVU ŽELI

Njegoš Stojadinović postao je senzacija u Srbiji za samo jedan dan. Kako je pričao, žene ga nisu htele jer je "kralj paprike". Stidele su se jer je poljoprivrednik, a od njega su tražile haljine, novac za kredit i pitale koji automobil vozi.

Ipak, ovaj Prijepoljac jasno je rekao da takvu saputnicu ne želi. Njegov izbor je porodična žena koja će sa njim da stvara porodicu. Već danas dobio je više od 500 zahteva za prijateljstvo od pripadnica lepšeg pola, razne ponude, pa čak i fotografije pita i raznih domaćih specijaliteta.

Kako je ispričao, telefon mu je zablokirao od zahteva i poruka prvi put u životu. Ali... Njegoš je i ovog jutra na njivi, te objašnjava da jednom rukom odgovara na poruke, dok drugom seče kupus.

- Telefon mi je zablokirao od silnih poruka. Stiglo mi je čak 513 zahteva za prijateljstvo od ranog jutra. Dobio sam pregršt poruka, javljaju se, nude se, pokazuju kakve su domaćice. Nisam ni stigao sve da pogledam. Ipak, moram pažljivo da biram - počinje Njegoš.

Kako je pojasnio, počele su da mu se javljaju devojke koje su pročitale da želi ženu koja će umeti da brine o kući i porodici. Naime, u "inbox" su mu stigle slike domaće pite, a jedna pripadnica lepšeg pola čak mu se fotografijom pohvalila kako zna da čisti dimnjak.

- Svašta šalju i pišu. Kažu da imam njihovu podršku, kažu svaka ti čast gospodine, žele mi da nađem pravu devojku... Jedna mi je poslala sliku nakon čišćenja dimnjaka u kući svoje bake. Pišu mi da sam lep, a sad me pitaju i za savete oko sađenja paprike i kupusa. Počele su čak i slike kupusa da lajkuju, kao da sam u bentliju - šali se naš sagovornik.

Njegoš priznaje da su mu neke posebno zapale za oko, a otkriva da samo voli policajke.

Podsetimo, Njegoš je postao senzacija u Prijepolju, ali i celoj Srbiji.

On je objasnio da kada na Fejsbuk stavi fotografiju povrća kojim se diči, ne dobije nijedan lajk od žena, pa čak ni od svoje rođene sestre, jer kako kažu, to im je sramotno. Sa druge strane, kada postavi fotografiju iz "bentlija" lajkovi pršte. Ipak, Njegoš ne želi devojku kojoj su bitne samo materijalne stvari, a čini se da mu se svaka ljubav završila baš iz tog razloga.

- Sve se izmenilo. Ona mene neće jer radim po njivama, bez obzira na to što zaradim 10 puta više od nekih. Ona hoće onog iz opštine ili iz suda. Nije problem izgled, samo je bitno da radi drugi posao i vozi dobar auto. Hoće policajca, neće seljaka. Ja stavim sliku sa paprikama, moja rođena sestra neće da lajkuje. Njima je to glupo i ružno, a kad stavim sliku iz drugovog "bentlija" odmah lajkuju. Mi smo proizvođači isto ljudi i to neko mora da radi. Ja nisam jedini momak ovde, ima dosta vrednih i dobrih momaka i isto prolaze. Čak i ne živim na selu, ja sam u prigradskom naselju, Aco Pejović mi je komšija. Tu nema priče. Pošaljem joj poruku, ona neće da odgovori. To je mali grad, pričaju kako im ne treba seljak. Nisam ja ni ružan ni lud, ali ona u glavi ima kakvog će tipa i to je to. Kad me vidi sa motikom, ona to ne želi - ispričao je ovaj Prijepoljac.

foto: Printscreen/TV Prva

Pojasnio je da se nekoliko puta desilo da je blizu ženidbe i da misli da je pronašao devojku svog života. Ipak, svaki put se izjalovilo. Njegoš je za svoju bivšu ljubav verovao da je "ta", sve dok nije počela da mu traži novac.

- Prošle godine upoznao sam jednu bila je okej normalna, došla kod mene, kuvala i spremala. Prošlo je par dana, a ona mi je tražila pare i to 1.000 evra jer treba njenima. Takvih devojaka ima koliko god hoćeš. Sve je to interes. Svaka bude tu par dana i onda traži za haljinu, kredit... Samo pare. Što bih ja radio za drugog? Svaka gleda koji auto voziš, koji telefon imaš, sat, parfem, to je sad suština života. Sve se izopačilo - objašnjava on.

Jedino što traži od svoje buduće žene je da bude normalna i da želi porodicu s njim. Ipak, ne može da obeća da će uvek imati vremena za putovanja, jer mu to priroda posla ne dozvoljava.

- Ja želim ženu koja je normalna i želi porodicu, koja će da radi kućne poslove. Dešava se da sam usred sezone, a ona hoće na more, na putovanje... To tako ne mogu. Hoću da tvorim nešto u životu, kupim stan. Nijedan dan mi ne prođe uzalud. Meni je trenutno telefon blokiran od poruka devojaka, ali sve imaju decu i razvedene su - objasnio je Njegoš.

(Kurir.rs/Telegraf)