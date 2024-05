PODVIG KAKAV SE NE PAMTI: Igor Vukašinović SLEP pešači 1.200 kilometara od Pala do Krfa za izgradnju dečjeg kampa! (VIDEO, FOTO)

Posle pet dana pokloničkog krstonosnog hoda, Igora, Novice, Ostoje i Petra, Sveto ostrvo Krf je ne samo molitveno u srcu i duši bliže, nego i kilometrima.

Od Pala, preko Rogatice, Višegrada, Drvengrada, Zlatibora i Požege hodočasnici su hrabro i odlučno posle 200 kilometara načeli i preostalu hiljadarku kilometara koja je ostala do Krfa odnosno luke Igumenica, odakle će brodom otploviti kao naši preci pre 108 godina iz Valone, ka Krfu.

Virtuoznost i odlučnost ovih bivših boraca Vojske Republike Srpske, kojom pristupaju svakodnevno izuzetno teškim deonicama sa velikim usponima i promenljivim vremenskim uslovima je zadivljujuća, a vera u Gospoda tvrda kao u naših predaka u čiji spomen su i preduzeli ovaj podvižnički poduhvat.

Na pitanje ljudi koji ih tokom puta susreću, kako su se spremali za ovaj put, Igor Vukašinović kaže da nikakvih specijalnih priprema nije bilo osim neke spontane lagane šetnje po Palama, jer oni nisu nikakavi sportisti niti se takmiče sa nekim, već molitveno pristupaju i skromno prilažu ovaj svoj trud kako bi se udostojili susreta sa slavnim i svetim precima i mestima na kojima su dali živote za nas.

Inače, Igor je čovek koji je svoj očinji vid darivao kao vojnik za slobodu svoga naroda 1992. godine u Otadžbinskom ratu na Sarajevskim ratištu. Ali, njegova čelična volja i bistrina misli, na svakog koga upozna deluje životno inspirativno i otrežnjujuće. Ovde se zaista projavljuje reč blažene uspomene Patrijarha Irineja, da su to ljudi sa posebnim Božijim blagoslovima.

Upravo na krilima takve duhovne i mentalne potpore, ovakva njihova hodočasnička putešestvija iz godine u godinu pomeraju lestvicu ličnog podviga, skromnosti i smirenja.

Spašavajući od zaborava junačka dela predaka, oni na jedan plastičan način, svojim primerom pokazuju da je narativ sećanja na dela slavnih predaka, iako i više od jedan vek posle, nikad življi

Na tom putu posetiće i Kajmačlan, a po dolasku na Krf i spomen-kosturnicu tj kapelu na ostrvu Vido, Plavu grobnicu gde će se pomoliti za duše palih boraca.

Krenuli su od manastirskog hrama Svetog Velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji poznat kao Sokolica, čiji su zidovi obloženi mermernim spomen-pločama na kojima su ispisana imena 4.000 poginulih boraca za slobodu Republike Srpske.

Pomenuta tri ratna druga, koja i u miru dele i dobro i loše, nadaleko su poznati po pokloničkim putovanjima do pravoslavnih svetinja, a ovo im je četrnaesto po redu. Do sada su molitveno hodili od Pala do manastira Ostrog deset puta, onda jednom do manastira Rakovica i groba patrijarha Pavla kao i dva puta do Svete Carske Lavre Hilandarske.

Ovaj put će imati i još jednu dublju i aktivniju misiju, a to je da mobilišu rodoljube, i vasceli srpski rod i pozovu ih da pomognu izgradnju dečijeg i omladinskog kampa na Krfu koji gradi Sveta Srbija, koja već desetak godina vodi najbolje đake iz regiona uzrasta od 12 do 18 godina na dvonedeljni kamp na Krf, tokom kojeg oni izučavaju istoriju na mestima gde se ona dogovorila, podražavajući život naših predaka koji su na tom “ostrvu spasa” našli gostoprimstvo i okrepljenje, nakon kojeg su se vratili na Solunski front i u junačkom jurišu podarili slobodu Srbiji i čitavom Regionu, koju i danas imamo i uživamo.

Put ih dalje vodi kroz: Čačak, Kraljevo, Leskovac Vranjsku Banje pa sve dalje preko Severne Makedonije i Grčke. Planirani ukupni vremenski interval za koji će preći 1.200 kilometara jeste 35 dana uz boravak tri dana na samom Krfu.

Krstonosni hod Igora Vukašinovića od Pala do Svetog ostrva Krfa u dužini od 1.200 km, za izgradnju “tvrđave znanja” - dečijeg i omladinskog kampa Svete Srbije na Krfu:

“U ČAST PREDAKA ZA BUDUĆNOST POTOMAKA”

