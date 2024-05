SRBI NISU GENOCIDNI NAROD, TO SU NAJLJUBAZNIJI LJUDI KOJE SAM UPOZNAO: Korejac na čistom srpskom ispričao svoja iskustva u Srbiji!

Korejac, koji je godinu dana studirao u Srbiji i vrlo dobro priča srpski jezik, objavio je video u kojem je izrazio svoje oduševljenje našim narodom i kulturom, te jasno istakao da Srbi nisu genocidan narod!

foto: Printscreen/TikTok

- Živeo sam u Srbiji godinu dana i bilo mi je, naravno, teško u početku jer nisam znao srpski jezik. To što nisam znao srpski, moj svakodnevni život je činilo veoma teškim - od naručivanja hrane u restoranu, do pitanja za pravi put. Sve je bilo izazov, ali Srbi su uvek bili spremni da mi pomognu. Kada bih pokušao da kažem nešto, trudili bi se da me razumeju. I često mi pomagali sa rečima. Njihova dobrota mi je mnogo značila i dala mi je snagu da nastavim - istakao je ovaj Korejac na Tik Toku gde je poznat pod korisničkim imenom "parkich_0_0".

Dodao je da je drugi problem, koji je imao, dok je živeo u Srbiji bio novac:

- Kao student nisam imao dovoljno novca za sve što mi je trebalo. Kupovina osnovnih namirnica je bila teška. Međutim, Srbi su tu pokazali svoju veliku humanost. Susedi su mi često davali hranu, rakiju i čak me pozivali na obroke. Njihova gostoljubivost je bila neverovatna i pomogla mi je da preživim u tim teškim vremenima.

Treći izazov je, kako kaže, bila kulturna razlika. Srpski način života je dosta drugačiji od onog na koji je navikao.

- Na primer, Srbi vole da se druže do kasno u noć što je za mene bilo novo i izazovno. Međutim, vremenom sam se prilagodio i stekao mnogo prijatelja. Srbi su zaista divni ljudi. Jednom sam se izgubio na pijaci i jedna baka me je odvela kući. Nije znala engleski, ali je koristila geste i osmeh da mi pomogne. To iskustvo me je naučilo koliko su Srbi topli i prijateljski nastrojeni. Kada sam bio u finansijskim teškoćama, prijatelji su mi spremali večeru. Njihova mala dela dobrote su mi mnogo značila - priseća se on i dodaje da je srpska kultura veoma različita od korejske, ali je iz nje dosta naučio.

- Srbi znaju kako da uživaju u životu i cene male trenutke. U Srbiji sam naučio da uživam u šetnjama po parku i dugim razgovorima uz kafu. Naučio sam da prevazilazim jezičke barijere, da cenim male geste dobrote i da živim u skladu sa drugom kulturom. Ova iskustva su me učinila snažnijim i boljim čovekom. Zahvalan sam Srbima na svemu. Njihova dobrota i gostoljubivost su mi pomogli prebroditi teška vremena. Srbi su zaista najljubazniji ljudi koje sam upoznao. Oni nisu ni surovi, ni strašni. Srbi nisu genocidni narod. Moje iskustvo govori da su Srbi dobri, prijatni narod. Srbi nisu genocidni narod, nego prijatni narod - istakao je on i dodao šarmantno: "Samo još jedina stvar da kažem: "Kosovo je Srbija!".