DIRLJIVA SCENA ISPRED INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU: Kolege i prijatelji pružili podršku humanom taksisti Branku!

Kolege i prijatelji čuvenog taksiste Branka Antića juče su mu priredili iznenađenje ispred Instituta za onkologiju, gde se ovaj humanitarac nalazi na lečenju!

Brojni prijatelji i kolege okupili su se juče ispred ove bolnice i pevali mu pesmu "Oj Kosovo, Kosovo" i "Đenerale, nek je tvojoj majci hvala", dok su ih pacijenti posmatrali i slušali kroz prozor.

Objavljen je i dirljiv snimak na storiju Instagram stranice "Moj_beo_grad_".

- Institut za onkologiju, podrška jednom pacijentu Branku od njegovih kolega/ prijatelja, nisam upućena. Ali predivna scena - navodi se u opisu snimka.

foto: Printscreen Instagram moj_beo_grad

Potom se u odgovoru javio i jedan od njegovih prijatelja.

- Nije to jedan Branko, to je naš Branko Antić. Poznati taksista koji je pomogao svima tokom epidemije koronavirusa (humani taksi), skoro 1.000 mališana sa Kosova i Metohije je odveo prvi put da vide more, obezbedio zubarske ambulante takođe u južnoj pokrajini, stipendira 30-oro dece (100 evra po detetu mesečno) iz ugroženih porodica - napisao je njegov prijatelj i dodao:

foto: Printscreen Instagram moj_beo_grad

- Branko vodi najveću bitku i zato smo mu danas pružili podršku da mu ogrejemo srce kao što je on uvek činio to drugima.

Podsetimo, Antić je javnosti postao poznat tokom pandemije koronavirusa kada je besplatno prevozio zdravstvene radnike kovid zona na posao. Na jesen 2021. godine mu je otkriven rak bubrega, usledilo je vađenje bubrega, a kasnije i metastaze na plućima.

Antić je doibio brojna priznanja za svoj humanitarni rad, a među njima su Orden zasluga za narod od predsednika države, nagrada za herojsko delo "Despot Stefan Lazarević" Grada Beograda, plaketa "Dobročinitelj" Vlade Srbije.

Bonus video:

03:38 POMAGAO UGROŽENIMA NA KOSOVU I METOHIJI, A TOKOM KORONE SVOJE VOZILO I USLUGE PRUŽAO BESPLATNO MEDICINARIMA : Taksista i heroj - Branko Antić