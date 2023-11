BESPLATNO TAKSIRAO U VREME KORONE, POMAGAO SRBIMA NA KOSOVU I TAMO SAZNAO STRAVIČNU ISTINU: Branku stigle i nove loše vesti

- Nove matastaze pojavile su se na plućima, idem na iks nož, zračenjem da pokušaju da ih ubiju ili bar zaustave. Uradio sam i magnetnu rezonancu glave, pa će dr Biljana Šeho da mi pogleda da li su i dotle stigle metastaze, ja bih po slobodnom tumačenju napisanog rekao da i tu ima nešto, ali ne bih da pametujem, nisam lekar - kaže za Kurir najpoznatiji naš taksista Branko Antić (52) iz Beograda, koji je javnosti postao poznat tokom pandemije koronairusa kada je besplatno prevozio zdravstvene radnike kovid zona na posao, a kome sada treba naša pomoć.

Antić, koji je dve decenije života posvetio humanitarnom radu, posebno pomažući sunarodnicima na Kosovu i Metohiji, saznanje da ima strašnu dijagnozu dočekalo je upravo na Kosmetu. Dok je u Velikoj Hoči otvarana stomatološka ordinacija, čije je nastajanje pomogao, pozlilo mu je te jeseni 2021, nakon čega je otkriven rak bubrega. Usledilo je vađenje bubrega, a kasnije i metastaze na plućima.

- Imao sam do sada 13 ciklusa hemioterapije, a skener koji sam radio početkom meseca pokazao je da su stare metastaze i dalje na plućima, ali i da postoje nove, na desnom plućnom krilu. Po savetu onkologa poslat sam na trijažu za iks nož, tamo mi je dr Biljana Šeho zakazala iks nož, da pokušamo zračenje. Poslala me je i na magnet glave, pošto se boji da su metastaze otišle i na glavu. Uradio sam i to, dobio i opis, ali sve na latinskom. Po mom nekom istraživanju i tu ima nešto, ali ću ipak sačekati da to sutra vidi dr Šeho, ne mora da znači da sam u pravu - navodi Antić.

OVAKO MOŽETE POMOĆI BRANKU Branko Antić broj računa 340 32343819 95 ili mu se javiti na broj 0606616191

Veli i da je upozoren i da postoji mogućnost da te metastaze na plućima budu radiorezistentne, pa bi u tom slučaju sledeći korak bilo konzilijarno razmatranje pokušaja odstranjivanja metastaza hirurškim putem.

- Ali, o tom po tom. Idemo korak po korak - kaže Antić, koji dodaje i da je kako-kad:

- Brzo se zamaram, ali i navikao sam na to. Imali smo supruga i ja nekih privatnih stvari, koje su mi oduzele malo više energije. Morali smo da se selimo iz jednog stana u drugi, pošto smo podstanari. Ljudi kod kojih smo stanovali zaista su bili korektni, malte ne nisu nam ni naplaćivali kiriju, znaju da ni ne mogu da radim od kada sam bolestan i da kuburimo sa finansijama, žena je i kredit refinansirala. Ali su nam ranije najavili da se moramo iseliti jer prodaju stan. Sada su nam zbog preseljenja i troškovi veći, i sami znate da nije jeftin život u Beogradu, samo za kiriju moramo da dajemo 350 evra, a gde su računi i sam život. A na sve to moram da kupujem razne vitamine i suplemente uz terapiju koju imam, naravno, o trošku osiguranja.

Prestao je i da radi ljudski zbog bolesti. Drug ga je ranije prijavio da bi imao zdravstveno. Kad je imao snage odrađivao je na tuđi nalog i poneku dostavu hrane.

ODLIČJA Antić je doibio brojna priznanja za svoj humanitarni rad, a među njima su kako navodi Orden zasluga za narod od predsednika države, nagrada za herojsko delo "Despot Stefan Lazarević" Grada Beograda, plaketa "Dobročinitelj" Vlade Srbije.

- Kako nisam mogao da taksiram duže vreme, zbog neaktivnosti oduzet mi je PIB, pa sam uz razumevanje predsednika Vučića i ministra finansija Malog, koji su me zvali i pomogli da se to ubrzano reguliše, rešio i taj problem. I baš idem u APR da preuzmem rešenje. I mimo svega, nadam se da ću opet moći da vozim i zarađujem za život. Sad je sve u božjim rukama - kaže Antić, koji zahvaljuje Kuriru koji je na Mitrovdan pisao o mukama ovog humanitarca kome je sada potrebna pomoć. Nakon pisanja Kurira, kako kaže, javili su mu se mnogi ljudi dobre volje da mu pomognu da prebrodi finansijske teškoće.

