GRAĐANI KLADOVA SU OVO ČEKALI 40 GODINA PA DOČEKALI: U Luku Kladovo prispeli prvi rečni kruzeri i najavili procvat FOTO

U Luku Kladovo počeli su da pristaju veliki rečni kruzeri, sa mnogobrojnim turistima. U proteklih deset dana, dva rečna turistička broda, sa 296 turista, pristala su u kladovsku luku i najavila veliki turistički procvat ovog grada. U toku ove godine očekuje se 8 kruzera, sa preko 1.200 turista u Kladovu, saopštila je opština Kladovo..

Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić ističe da je dolazak rečnih kruzera sa velikim brojem turista najbolja potvrda da je Kladovo prepoznato kao značajna turistička destinacija, i u međunarodnim okvirima.

- Građani Kladova su čekali 40 godina da neki od kruzera sa velikim brojem turista koji prolaze Dunavom pristanu i u našu luku, da obiđu grad, budu naši gosti, i evo, konačno možemo reći da smo to uspeli. To zaista jeste najbolja potvrda svih napora i aktivnosti lokalne samouprave u cilju podizanja turističke ponude opštine Kladovo, na visok nivo koji zadovoljava sve međunarodne standarde. Imamo dobru saradnju i komunikaciju sa lučkim operaterom Đerdap uslugama, naša turistička organizacija pripremila je bogat program i sadržaj turistima koji dolaze, uz obilazak tvrđave Fetislam, HE Đerdap, manastira u selu Manastirica, a lokalni ugostitelji pobrinuli su se da i uživanje u gastronomskim specijalitetima ovog kraja bude nezaobilazni deo boravka stranih turista u našem gradu. Sve to,uz tradicionalno gostoprimstvo naših sugrađana, sasvim sigurno, obezbediće prijatan boravak svim turistima koji pristanu u naš grad - ističe Nikolić.

Prema podacima Turističke organizacije Srbije, među najposećenijim turističkim destinacijama u Srbiji, u 2023.godini, u oblasti seoskog turizma, nalazi se i opština Kladovo.

Kladovo ima izuzetne turističke kapacitete, grad je izuzetno uređen i čist, pun zelenih i parkovskih površina, šetališta pored reke i jezera, dva moderna hotela, hotel Đerdap i hotel Aqua star, veliki broj kvalitetnih individualnih turističkih objekata, značajan broj kulturno- istorijskih spomenika, prirodne lepote, tvrđavu Fetislam.

Sve to, uz planske mere i aktivnosti lokalne samouprave na čelu sa predsednikom Nikolićem u osnaživanju turističke privrede, doprineli su značajnom unapređenju nivoa turizma u opštini.

Ugostiteljski objekti su puni, hoteli i individualni turistički kapaciteti skoro uvek popunjeni.

- Izuzetno sam ponosan na to što će u istoriji ostati zapisano da je u našem mandatu turizam u Kladovu podignut na najviši nivo u istoriji grada i opštine, da konačno veliki turistički brodovi pristaju u našu luku, da je tvrđava Fetislam konačno rekonstruisana, da imamo najveći broj turista u istoriji, najveći broj noćenja u gradu...Veliki smo trud uložili u podizanje turističke privrede, imamo podršku Vlade Srbije, resornih ministarstava, i to se vraća - ističe Nikolić.

