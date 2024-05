ISPOVEST MAJKE: Zbog OVE nemarnosti je moje dete od šest meseci dobilo male boginje! Epidemiolog: Ovo je nedopustivo u sistemu!

U Bolnici za ginekologiju i akušerstvo Kliničko-bolničkog centra Zemun sedmoro zdravstvenih radnika obolelo je od morbila.

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su komentarisali ovu temu bili su doktor Zoran Radovanović, epidemiolog i Anastasija Ljutić, majka dečaka obolelog od morbila.

Radovanović je rekao da ne bi smele osobe da rade, pogotovo u porodilištu, a da prethodno nisu ili vakcinisane ili preležale pomenutu bolest:

- Bilo je da je šestoro od 72 potpuno vakcinisano. Postavlja se pitanje formalne odgovornosti, u porodilištu i takvim mestima ne bi smela da radi osoba koja nije vakcinisana ili da nije preležala tu bolest. Postavlja se pitanje kako su se nevakcinisane osobe tu našle. Na žalost, to je praksa jer se ne držimo zakona koji je dobar. Postoji Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, pa nekoliko pravilnika, upustva, pa onda sve ostaje na komisiji za bolničke infekcije. Svaka ustanova treba da proceni da li u celini, ili koja odeljenja, treba da budu tretirana na ovaj način. Da bi pacijenti koji su osetljivi ne dođu do komplikacija, osobolje, kao i servirke, spremačice, moraju da budu vakcinisani protiv devet bolesti ili da imaju dokaz da su ih preležali, a jedno od njih su male boginje.

Ljutić je pričala o slučaju njenog sina i na koji način se zarazio malim boginjama:

- Nemanja se zarazio baš u tom jeku epidemije, na proleće 2018. godine, bili smo smešteni na Institutu za majku i dete jer je moralo da se obavi, u tom trenutku, sa mokraćnim kanalom. U toku tog boravka, desilo se da je jedno dete bilo zaraženo na odeljenju za koje, na početku, uopšte nisu ni znali da je zaraženo. Par dana nakon toga, Nemanja je dobio male boginje, kao i ostala deca s odeljenja, ali smo bili pušteni na kućno lečenje jer je bio imunološki zdrav. On je bio u najranjivijom grupi, sa šest meseci nije mogao da bude vakcinisan, smatram da je to grupa o kojoj treba da pazimo i da kolektivni imunitet to pokriva.

