IZVINJAVAM SE DEČKU NA MOTORU KOJI ME JE UDARIO! ŠOK! Devojka se izvinila momku koji je naleteo na nju! Ovo je razlog!

Dečko na motoru udario je jednu devojku dok je, žureći na kolokvijum, nepropisno prelazila ulicu, a ona je nakon toga pokušala da ga nađe preko društvenih mreža i - izvini mu se!

- Želim ovim putem da se izvinim dečku koji me je danas udario motorom kod Filozofskog fakulteta, jer sam ja prelazila na crveno. Izvini! Bila sam ošamućena, nisam popila kafu, nisam doručkovala... Taksista me je ostavio na semaforu, a obično me ostavljaju na pešačkom, pa sam mislila da je pešački prelaz i nisam te videla od autobusa - navela je ova devojka koja se na Tik Toku predstavlja kao Tea i dodaje:

- Izvini! Bila sam danas celi dan na VMA da vidim da nije nešto slučajno slomljeno ili uganuto i nije. Sve je okej. Nismo razmenili kontakte tako da te niko neće tužiti - objašnjava i dodaje da su je i u policiji pitali šta se desilo i da je rekla da je ona kriva.

- Osećam se toliko loše, jer dečko je bio toliko zabrinut i ja sam samo pobegla, jer sam žurila na kolokvijum. I onda sam tri sata kasnije skapirala koliko me boli noga. Izvini! - navodi ona moleći da, ako neko slučajno zna motoristu koji je nekog udario kod Filozofskog fakulteta, mu pošalje ovaj video.

Ljudi su u komentarima podržali devojku i čestitali joj na hrabrosti da prizna da je pogrešila. Neki su se raspitivali i da li je položila kolokvijum.

- E, dobro sam i položila sam - pohvalila se devojka.

Neki su izrazili sumnju da se iza ove potrage za motorciklistom krije želja da ga ponovo vidi.

- Da ti se nije svideo dečko? - upitao je neko, na šta je devojka, na žaljenje romantičnih duša na mrežama, odgovorila odrečno.