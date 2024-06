"IZGUBIO SAM 400.000 EVRA, DUŽAN SAM JOŠ 80.000" Surova ispovest bivšeg kockara Aleksandra: Sve počelo raskidom s devojkom

Aleksandar Radovac rešio je da se izbori sa zavisnošću od kockanja ali i da otvorenom i iskrenom pričom o sopstvenim grešakama podstakne druge kockare da bar pokušaju da se izleče od ove surove bolesti zavisnosti.

Za sebe kaže da uspeva da se izbori sa porokom zbog koga je izgubio čak 400.000 evra, a dužan je još 80.000.

Aleksandar Radovac foto: Printscreen YouTube/Novosti

- Zavisnost od kockanja je najčešće beg od stvarnosti, od nekih loših životnih okolnosti, od nekih trenutnih nezadovoljstava. Ima jako puno uzroka, zbog čega čovek ulazi i zbog čega se čovek vraća - započinje Aleksandar ispovest za podkast “Novosti”.

Od čega je on tačno bežao i dalje pokušava da shvati, sada i uz pomoć psihoterapije.

- Ja da znam od čega sam bežao, verovatno ne bih proveo 15 godina u kocki. Ali mislim da to sve zavisi od osobe do osobe i da se tu nakupi dosta stvari. Da li je to raskid s devojkom, meni se, recimo, tad u tom nekom periodu raskida neke duge veze to desilo. Bio sam beznadežan i tada sam sve vreme smišljao kako dođem do para i da provedem taj ostatak vremena dok imam para. U kockarnici sam našao način da se oporavljam i oslobodim tog nekog pritiska koji osećam - priča Aleksandar.

Sada je, kaže, svestan da je taj način oslobađa od pritiska jako skup, ali da na početku karijere kockara nije toga bio svestan.

- Mislim da alkoholičari, narkomani, kockari, da su sve to ljudi koji, kad bi ti njemu pre nego što je on počeo da se opija, drogira ili se bavi tako nečim autodestruktivnim, da ti njemu tad kažeš e, pa tebe će to dovesti do toga i toga, da bi on možda odmah tog trenutka okrenuo se. Međutim, to jednostavno postepeno čoveka navlači, izazivamo tu zavisnost. To su ljudi koji su igrom slučaja u takvoj priči - smatra Aleksandar.

Priča da je u svojoj 15 godina dugoj kockarskoj karijeri imao razne faze, pa i one kada je uspevao da se svojevoljno odupre kockanju.

- Moj lični slučaj je da sam ja uspevao nekoliko puta da određeno vreme provedem bez kocke. Imam 15 godina iskustva s tim, od nekih najgorih faza gde u 5-6 godina sam se bukvalno kockao, onda čim imam priliku, čim dođem do novca, do toga da sam recimo provodio nekih 6 meseci da mi uopšte nije padao na pamet, znači da stvorim svoj neki drugi mentalni sklop.

Aleksandar ističe i da se za tih 15 godina puno kockao i sa tuđim parama.

Prokockao i svoje i tuđe

- Jako puno s parama koje su bile za biznis i to me je i dovelo do svega ovoga, da od tih svih silnih para koje su meni prošle kroz ruke, da sada nemam ništa. Koliko sam prokockao tuđih i mojih para ukupno ne znam. Ali mojih negde ukupno, ono što sam ja zaradio i prokockao je oko 400.000 evra - rekao je Aleksandar.

Dodaje da je bio drugima dužan po pet-šest hiljada evra, da je vraćao dugove, ali da se još uvek suočava sa dugovima:

- Moraš da vratiš, to je normalna stvar. Ja sam sad dužan 80.000 evra, planiram to da vratim.

Aleksandar je objasnio i faze kroz koje prolazi kockar na putu ka zavisnosti:

- U prvoj fazi ti možeš da naplatiš dobitak i da ga potrošiš u neke druge svrhe. Imaš drugu fazu kad viđaš gubitke, kad su gubici sve veći i onda više to postaje mučenje. Imaš treću fazu kad je cilj samo igra. Tako da kažem, to šta čovek osjeća se menja godinama. Ali prve te faze su to da čovek dobije taj dopamin, da je to njemu super, da on misli da ja to mogu pobediti. Ja sad tu mogu i da zaradim neke velike pare i ja imam neki način kako ću ja odatle izaći kao pobednik. Međutim, to je sve prevara i iluzija. To je jednostavno sistem koji je smišljen da čovek uzme pare. Tako se nažalost može ući u kockarnicu i propasti - rekao je između ostalog Aleksandar koji, kako kaže, ne kocka već nekoliko meseci.

A sve je počelo sa Texas Holdenom:

- Kada sam počeo da igram onda mi je bio interesantno da igram Texas Holdem, tada je to nešto bilo popularno. Međutim, isto igra koja je nameštena za kuću i jako su veliki preokreti u toj igri, postoji neki niz kad ti možeš da nešto osvajaš i onda postoji niz kad to gubiš. Igrao sam i rulet. Rulet sam na jako težak način prestao da igram, tada sam izgubio 5.000 eura za noć. To mi je bio toliki šok da sam jednostavno prestao da igram rulet, a onda sam opet nešto drugo tražio da igram i počeo da igram slot aparate. To je meni tada delovalo da kao nije toliko opasno. Tada je bio dosta manje ulog. Međutim sad je čip od 1.000, 2.000 dinara i 4.000 dinara i jedan okretaj može da igraš, tako da je sad to postalo bukvalno nešto najgore i jako velik stepen zavisnosti stvara.

U cugu prokocka po 10.000 evra

Najviše novca koji je u cugu izgibuo je, kaže, po 10.000 evra, i tu sumu je više puta gubio.

- Pa jednom se sećam na ruletu isto 10.000, to je bilo posle tih 5.000, ponovo sam jednom isto tako otišao, imao sam tačno 10.000 kod sebe. Onda na aparatima gubio isto 7.000, 8.000, 9.000. To su jako teške stvari kad gubiš. Se sećam je baš tad kad sam izgubio 10.000 na ruletu, ušao sam u neki lift, gledam sebe, znači to je jeziv pogled, jeziv čovek. To je neko osećanje velikog šoka, neka praznina i sad ti treba da se suočavaš s tim - opisuje Aleksandar.

Ističe da je punih pet godina uspo od roditelja da sakrije svoju kockarsku zavisnost, kao i da zbog takvog načina života nije ni imao šansa da zasnuje porodicu.

- Pa jednostavno u tim okornostima ne može čovjek da dođe do tih nekih osnovnih stvari, da si ti stalno u nekom gubitku, stalno u nekoj agoni, stalno u nekom razmišljanju o parama, koje su ti u suštini samo sredstvo da igraš dalje. Gube se osnovne te ljudske vrednosti, neka načela, bukvalno čovjek postaje zavisnik. Ne znam koliko sam puta bio izbačen iz stana, zato što nisam imao da platim, pa proveo sam i neko vreme na ulici, 20 dana - ispoveda se Aleksandar.

Smatra i da mali broj ljudi razume pravi način da pomogne kockaru.

- Nikakva pomoć nije to ako će tebe neko primiti da spavaš kod njega ili da ti će dati 2.000 dinara, to nije pomoć. To nije ono što tim ljudima treba. Ja hoću da prenesem poruku da ti ljudi jednostavno moraju da naprave jednu veliku odluku u životu, da se suoče sa tim da je to jako velik problem, da su milioni ljudi u svetu tim pogođeni, da je to industrija koja uzima ogromne pare na račun tih ljudi, to je to onako nešto po meni jako podlo - rekao je između ostalog Aleksandar.

Kurir.rs/ Novosti/ S.Đ.

