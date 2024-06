Stravičan zločin dogodio se juče u porodičnom stanu u Rakovici, kada je 57-godišnju Ankicu Delibašić ubio je suprug Željko Delibašić, posle čega je otišao u policijsku stanicu i prijavio se.

Ubica je bivši policajac, a ubijena žena je bila krojačica u Grand produkciji. Još jedno ubistvo žene u Srbiji ponovo nas opominje na obavezu sprečavanja porodičnog nasija, koje je nažalost, često uvod u zločin. Ovim povodom novinar Kurir televizije Mladen Radulović razgovarao je sa Majom Jovanović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima.

- Svi napori koji su zaista potrebni da se smanji ova stopa nasilja u našoj zemlji moraju biti kontinuirano rađeni, jer one sekunde ako to prestanete kao da ništa niste rekli. Ono što je jako zabrinjavajuće je da stopa nasilja u Srbiji u proteklom periodu zaista eskalirala i jako je važno reći i apelovati na žene koje trpe bilo koji oblik nasilja. Mi sada govorimo o fizičkom nasilju sa smrtnim ishodom, ali tu postoji i psihičko i emotivno i finansijsko. Ono što je jako važno je da svaki okidač problema, kako u porodici, kako u vezi, kako u braku, mora se reagovati, mora se zatražiti pomoć ili se jednostavno, pre svega, mora isključiti bilo koji faktor koji može da ugroziti ženu - rekla je Jovanović.

Govorila je i o zajedničkoj osobini za sve žrtve porodičnog nasilja i koja je crvena linija koju ne bi trebalo da prelaze.

06:17 KADA ŽENA DOBIJE ŠAMAR, VEĆ JE KASNO! NASILJE JE POČELO MNOGO RANIJE Maja Jovanović: Nasilnici koriste ovu grešku svojih žrtava

- Svaka žena koja je žrtva nasilja pravi jednu grešku, vodi se rečenicom biće bolje, popraviće se i postoji jedna jako važna životna fraza, ako vi dugo pokušavate da popravite nekoga, na kraju će vama trebati popravka. Gledaoci bi sada očekivali da granica bude šamar ili bilo kakav vid fizičkog nasilja. Ne, to nije tačno. To je već daleka faza ozbiljnog nasilja koje žena trpi. One sekunde kada počne da se gubi poštovanje, kada žena od strane svog emotivnog partnera ili bračnog partnera krene da dobija ružne reči, pogrdne nadimke, da biva na bilo koji način uvređena, da joj se meri dužina suknje, da joj se meri vreme od prodavnice do kuće, uvlači ženu u jedno ozbiljno nasilje.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:14 REPORTERKA KURIRA SA MESTA ZLOČINA: Drugi femicid za 10 dana, evo kako su BRAĆA NESREĆNE ŽENE zaustavile UBICU PRE HAPŠENJA