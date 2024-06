"DANICA JE 1 U MILION KOJA JE PREŽIVELA" Advokat: Lekarima preti do 8 godina zatvora, tražićemo milionsko obeštećenje U EVRIMA!

Danica je jedna od možda milion slučajeva koja je uspela ovako nešto da preživi. Otišla je na rutinsku artroskopiju, neinvazivnu operaciju meniskusa, odnosno kolena, koja je dovela do sepse i tzv. nekrotičnog fascitisa - odumiranja svih tkiva rapidnom brzinom. Od tri ušivene rupice na kolenu nakon operacije došla je dotle da joj se noga raspala. Slike su zastrašujuće. Sudski veštak je, na osnovu obimne dokumentacije, utvrdio profesionalne medicinske greške i zato smo podneli krivičnu prijavu protiv hirurga prof. dr Dušana Marića i dr Mihajla Radomira iz novosadske privatne poliklinike "Orto MD" Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu za krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi iz člana 259, stav 1, u vezi sa članom 251, stav 1 Krivičnog zakonika. Zaprećena kazna za to delo je od jedne do osam godina zatvora, kaže za Kurir Ilija Dražić, advokat Danice Ružić (18) i njenih roditelja Siniše i Milene.

Noga neposredno nakon operacije foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, tada još maloletna odbojkašica iz Dublja kraj Bogatića, koja je bila i najbolji libero Evrope u svojoj kategoriji, minulog septembra povredila je koleno i po preporuci otišla privatno kod prof. Marića, koji ju je operisao. Potom je dobila infekciju i sepsu, pa je, kako je napisao i sam dr Marić u otpusnoj listi, u teškom opštem stanju prebačena na VMA. Tu je vođena borba za njen život, ali i nogu, koju su uspeli da spasu od amputacije.

Uskoro i tužba za nadoknadu štete Tražiće višemilionsku odštetu u evrima Dražić kaže i da je napisao pismo lekarima Mariću i Radomiru tražeći dogovor o odšteti, a ukoliko ga ne bude, tužiće ih za nadoknadu štete: - Tražićemo milionsko obeštećenje u evrima. Biće izveštačena četiri elementa svojstvena bilo kojoj tužbi za nadoknadu štete, a to su umanjenje opšteživotnih sposobnosti, posebno imajući u vidu njen uzrast, strah, bol i naruženje. I plus ćemo tražiti izgubljenu zaradu i dobit, jer je Danica jedna od najboljih odbojkašica te generacije i verovatno bi već sada zaradila neki milionski iznos.

- I veštačenjem je potvrđeno da je došlo do infekcija do kojih nije smelo, ali i do profesionalnih propusta, koje smo detaljno objasnili u krivičnoj prijavi. Utvrđeno je da je Danica mogla, ali i nije morala da ide na operaciju, pošto je neki period mogla da prođe s konzervativnim lečenjem. Ali dr Marić je Ružićima rekao da je operacija najbolja opcija, nije im ponudio izbor - kaže Dražić i dodaje da je operisana i mimo toga što nisu sve analize krvi bili u referentnim vrednostima, čime su je svesno ugrozili.

Noga nakon komplikacija foto: Privatna Arhiva

Već odmah nakon operacije, navodi advokat, pojavila se visoka temperatura, desna noga je neverovatno otekla.

- Sve to je tolerisano, stavljena je samo drenaža i na kraju se noga raspala. Sve je dramatično kasnilo. Da su odmah reagovali, ne bi ni približno bile tako užasne posledice. Još su joj govorili: "Ne brini, srećo, udaćeš se!" I posle svega dr Marić je na ruke tražio i primio od Daničinog oca potpuno nenormalan iznos od 2.334.000 dinara, što je oko 20.000 evra - ističe Dražić i dodaje:

Ilija Dražić foto: Privatna Arhiva

- Rehabilitacija će trajati godina, a posledično su joj oštećeni srce, pluća i bubrezi, a od karijere i sporta nema ništa. Zdravlje deteta od 17 godina, koje je bilo zdravo i pravo do te obične povrede kolena, zahvaljujući dvojici lekara je uništeno - kaže Dražić i navodi da je sada na potezu tužilaštvo.

Drugu stranu ove priče ne možemo da čujemo jer dr Marić i dr Radomir ne odgovaraju na pitanja Kurira.