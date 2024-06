ESPRESO, LIMUNADA I DORUČAK ZA 590 DINARA: Beograđani se u Nišu najeli za male pare, oduševile ih cene, a tu nije kraj... FOTO

U jednom niškom restoranu koji se nalazi u samom srcu grada može da se dobije doručak, limunada i espreso za 590 dinara!

Iako živa bije do 30 podeoka, a nema ni deset sati Nišlije su uveliko na ulicama. Kažu da su željni sunca nakon kiša koje su bile prošle nedelje. Kafići i restorani skoro pa puni, a cene za turiste milina.

- Došli smo iz Beograda na dva dana u Niš. Nismo bili sigurno 15 godina. Prespavali smo u apartmanu za 2.500 dinara. Žena nas čak nije ni pitala koliko će nas biti, već nam je u startu rekla da ima mesta za četvoro. Bilo nas je dvoje, ali da smo doveli još neko društvo ne bi pravili problem. Ono što je odmah primetno je da su svi ljubazni, nasmejani, nigde ne žure. Mada bio je vikend, ne znam kako je radnim danima - priča nam Beograđanka A. Đ i dodaje:

foto: Shutterstock

- Nakon što smo izašli iz apartmana uputili smo se na doručak. Gde ćemo, šta ćemo, ajde u centar. Mora da ima mesta, nije podne. Tamo u jednom kafiću, restoranu nađosmo jedno slobodno. Ljudi piju kafu i limudanu i to nekoliko stolova oko nas. Nije mi jasno zašto baš to. Deset sati ujutru, a ono navala. Potražili smo jelovnik od konobarice i tad shvatili o čemu se radi. U kafiću možeš da dobiješ doručak, espreso i limunadu ua 590 dinara. Akcija je svakog dana do 11h.

Beograđanka kaže da su odabrali doručak po želji i hteli da poruče domaću kafu, ali nije je bilo.

- Suprug je poručio gazirani sok, espreso i doručak, a ja omlet sa slaninom i espreso. Devojka mi je uz to donela i dve limunade jer su one gratis. Inače, kafa je sigurno oko 220 dinara, limunada od 130 do 170 što je skoro 400 i doručak dobiješ za 200 dinara. Toga nema ni u pekari. Oduševili smo se, a ni porcije nisu male, možeš da se najedeš.

foto: Kurir

- Svi gosti čekali su svoj doručak, oni znaju za ovu "akciju". Ima dosta turista, slikaju se pored čuvenog Kalče, a mi smo se pošteno najeli za male pare. Račun smo platili oko 1.300 dinara zbog onog gaziranog soka koji je bio 210 dinara - ispričala nam je Beograđanka koja će sigurno ponovo posetiti ovaj grad već na leto.

CENOVNIK Jaja na sto načina omlet jaja sa slaninom 510

mlečni omlet 490

poširana jaja sa slaninom sa spanaćem 590

domaćinski doručak 540

fritata sa pršutom 590

pancerota 590

domaće kiflice slane 390

domaće kiflice slatke 290ž

humus činija 460

fitnes činija 180

foto: Kurir

Inače, dodala je i da su cene u marketima i prodavnicama identične kao u Beogradu, ali da su u kafićima dosta niže.

