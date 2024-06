OVIH 5 STVARI OBAVEZNO NOSITE SA SOBOM ZBOG VRUĆINE I KOLAPSA: Toplotni talas je tu, evo šta savetuju stručnjaci

Toplotni talas u Srbiji trajaće, najmanje, narednih pet dana, a naša zemlja naćiće se na udaru drugi put ovog leta. Alarmi su uveliko upaljeni, a građani upozoreni i savetovani na oprez, pogotovo hronični bolesnici na koje ovakve vremenske oscilacije mogu negativno da utiču.

Temperature će svakog dana samo rasti, a pik toplotnog talasa očekuje se u petak i subotu kada će živa na termometru ići i do 40. podeoka. Kako biste izbegli kolabiranje ili toplotni udar tokom ovog perioda stručnjaci otkivaju kojih pet stvar sa sobom od danas, pa u narednih nekoliko dana morate imati kod sebe.

U poslednje vreme smenjuje se više različitih klimatskih faktora koji ne utiču samo na naše raspoloženje, već i čitav organizam. Leti na primer, visoke temperature najviše smetaju hroničnim bolesnicima i meteropatama, međutim ni mladi nisu bez posledica. Umor, malaksalost, razni bolovi, razdražljivost... simptomi se samo mogu nizati, a uzrok je samo jedan - vremnske (ne)prilike.

"Promene vremena utiču uglavnom na sve nas. Najviše pogađaju hroničare, starije, ali i mlade osobe, zato što kod njih postoji dizbalans hormona. Osim toga, naravno, najviše pogađa skupinu ljudi koje nazivamo meteropatama, a koja je sve veća. To su ljudi koji su preosetljivi na nagle promene vremena", priča za doktorka Biserka Obradović.

Prava pometnja u organizmu nastaje kada dođe do nagle promene temperature, a kako objašnjava sagovornica, pogotovo za vreme trajanja toplotnih talasa. Zbog vrućine šire se krvni sudovi, krvni pritisak pada, preznojavamo se, gubimo dosta tečnosti i samim tim manje je krvi u cirkulaciji, a tom prilikom može doći i do ozbiljnih posledica.

"U tim slučajevima može doći do lako dolazi do pravljenja tromba, odnosno, do embolije, infarkta srca i mozga.Ovo vreme je idealno i za toplotni udar zato što ujutru kada se krenemo na posao bude malo svežije i hladnije i ljudi se obuku, a kada se vraćaju vazduh je prezasićen vodenom parom, a organizam ne može da isprava jer nas mrzi da skinemo višak odeće. Nekako smo tromi, teško nam je da nosimo garderobu u ruci pa mislimo da nam je lakše da naš sako bude na nama nego preko ruke. Tada se organizam muči da oda višak toplote i tu dolazi do preznjavanja i pada krvnog pritiska, vrtoglavivce i na kaju može doći do kolapsa što se vrlo često degađa po našim autobusima - ističe doktorka Obradović.

Ona je dodala i da ukoliko neko kolabira ne treba mu lupati šamare i zalivati ga vodom već ga treba postaviti da legne i da mu se podignu ekstremiteti da krv iz nogu dodje do mozga.

"Onda će on doći svesti, a tada mu treba dati nešto slano da pojede i da popije vode", zaključila je ona.

Doktorka Obradović napominje i da je ovih 5 stvari neophodno da uvek imamo pri ruci ukoliko napuštamo domove za vreme trajanja toplotnog talasa.

"Ukoliko morate da napustite svoje domove, rashlađene prostorije, pored sebe uvek morate imati vode, nešto slatko i slano, šešir i kremu sa zaštitnim faktorom, jer je ovih dana pojačano UV zračenje", kazala je.

foto: Shutterstock

Doktorka Biserka Obradović otrkiva da postoje i načini kako preventivno možemo pomoći našem organizmu da se izbori od posledica naglih promene vremena. Tajna je, kako kaže, u promeni ishrane, izbacivanju toksina (kafa, gazirano, cigarete), umerenoj fizičkoj aktivnosti prilagođenoj nama, ali i zdravom snu.

Zaštita od sunca

Za vreme toplotnog talasa, kada će mnogi pohrliti na kupališta i bazene, veoma je važno i pravilno se zaštiti od sunca. Kako prof.dr Svetlana Popadić, dermatovenerolog iz UKCS za Telegraf.rs ističe, kremu sa faktorom treba nositi uvek, ne samo kada znamo da ćemo se sunčati, jer koža pamti svaki minut proveden na suncu.

"Sunce pokazuje kumulativne efekte, odnosno, ja volim da kažem da koža pamti svaki minut proveden na suncu i kompletnu ekspoziciju počinjemo da vidimo tamo negde posle tridesetih godina, što u formi fotostarenja kože, dakle koža brže stari ukoliko je više izložena suncu a i nagomilavaju se ti neki problemi, pa osobe koje su puno vremena provele na suncu a posebno osobe koje su gorele na suncu imaju veću šansu da razviju neki veći problem na koži", izjavila je dr Popadić za Telegraf.rs.

Obavezno ponesite sa sobom ovih pet stvari

- Vodu

- Slatko

- Slano

- Šešir

- Kremu sa zaštitnim faktorom

(Kurir.rs/Telegraf)