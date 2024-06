UKOLIKO VAS NA MORU UJEDE RIBA DRAGANA, ODMAH U BOLNICU: Skriva se u pesku, a simptomi su nesvestica, povraćanje i lupanje srca

Osim meduza i vlasulja, turisti u Grčkoj se ponekad susreću i sa ježevima i ribom zvanom Dragon fish (druga imena: Morski pauk, riba Dragana, Drakena).

Ježevi su morske životinje naročito brojne u toplim čistim morima, u plićacima u obalskoj zoni, na senovitim mestima, između peskovitih i šljunkovitih delova, a najčešće ih ima ispod stena i na njima, piše portal Grčkainfo.

Ubod ježa

Nisu retki slučajevi da kupači slučajno nagaze na ježa, a tada najčešće stopala (ponekad i dlanovi) završe puna odlomljenih i sitnih bodlji.

Bodlje se kao iglice zabiju u kožu, mesto uboda počinje da boli, često se zacrveni, a može i da otekne. Uklanjanje bodlji je bolan, ali neizbežan proces i se mora obaviti veoma pažljivo.

Ukoliko znate da na nekoj plaži ima ježeva, preporuka je da koristite obuću za vodu.

Šta je najbolje uraditi ako se nabodete na morskog ježa

Ukoliko niste prinuđeni ne treba da sami vadite bodlje, jer mogu pući i u nozi mogu ostati mali delovi koji se jako teško vade. Iglice u 90% slučajeva same izađu iz kože nakon 2-3 dana, ali bolje je izvaditi ih što pre kako ne bi došlo do upalne reakcije stranog tela.

Specijalista dermatologije dr Vesna Lamer savetuje da se prvo potraži pomoć doktora ukoliko postoji u blizini i koji će vam stručno izvaditi bodlje. Ukoliko doktor nije blizu moraćete ih ipak izvući sami.

Iz iskustva ove doktorke, iglice je najlakše vaditi iz noge 2-3 dana nakon povrede. Međutim ljudi ih najčešće vade odmah jer im je hodanje bolno. Dok se iglice ne izvade, pomažu analgetici i hladne obloge.

Pri vađenju bodlji obavezno trebate imati sredstva za prvu pomoć: sterilnu pincetu, sterilnu iglu, antibiotsku mast i alkohol, a možete i da isperete povređenu nogu slanom vodom (ne morskom!) ili sirćetom. Ježeve iglice građene su od kalcijum karbonata, a sirćetna kiselina ih razgrađuje. Pokušajte da iglom isterate bodlju napolje, a zatim je pincetom lagano izvadite (pogledajte video na kraju teksta).

Ako ne pomaže, u lavor pomešajte vodu i toplo sirće, a zatim potopite noge. Sirće će omekšati kožu, otvoriti pore i učiniti da sitne bodlje izađu iz kože.

Alkohol je takođe odličan u odstranivanju stranih tela iz kože. Isperite mesta sa bodljama nekoliko puta u toku dan alkoholom i koža će sama početi da ih izbacuje.

Bodlje koje su se zavukle dublje pod kožu mogu se izvaditi samo laganim kružnim pokretima uz pomoć pincete. Nakon vađenja, na ranu treba namazati antibiotsku mast i eventualno staviti prašak da rana ne bi zagnojila.

Bitno je ranu održavati čistom i paziti da ne zagnoji.

Turisti savetuju i da se mesto gde su bodlje namaže toplim maslinovim uljem. Nekima ovo pomaže, a nekima ne.

Novi zakon

Ako vadite ježeve iz mora kazna je 3.000 evra

Mnogo je onih koji vade ježeve iz mora u želji da očiste more ili zato što smatraju da su ježevi ukusno meze tokom leta. Ako ste i vi to radili nemojte više, jer su novi zakoni o očuvanju morskog sveta posebno strogi i predviđaju velike kazne. Morski ježevi su poslednjih 5 godina u opasnosti od izumiranja, zaštićena su vrsta, a nadležni su dužni da kazne do 3.000 evra one koji budu uhvaćeni na licu mesta kako ih izvlače iz mora. Morski jež, po mišljenju stručnjaka, kao rezidentni organizam stoji na jednom mestu, sakuplja morsku prljavštinu, a posebno u slučajevima kada dođe do zagađenosti mora.