"SRBI ŠIRE VERU MEĐU KAUBOJIMA" AMERIKANCI U SRPSKOJ CRKVI U NEŠVILU MASOVNO PRELAZE U PRAVOSLAVLJE? Izgradili i srpski manastir

Srpska zajednica u Nešvilu u Americi, kao važan deo kulturnog i verskog mozaika grada, privlači Amerikance iz različitih delova zemlje koji, inspirisani duhovnošću i zajedničkim okupljanjima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svete Petke sve više prelaze u pravoslavnu veru.

Nešvil, Tenesi je prestonica američke muzike, grad u kome su svoje karijere počeli velikani poput Elvisa Prislija, Džonija Keša i Doli Partona. Ali je takođe i omiljena turistička destinacija mnogih Amerikanaca i mesto u kome iz godine u godinu živi sve veća zajednica Srba.

Neki od njih doseljavaju zbog toga što im jedan od najperspektivnijih i najbrže rastućih gradova Sjedinjenih Država nudi bolje mogućnosti za zaposlenje, a drugi zbog toga da bi im deca imala obrazovanje lišeno politike i takozvane "Woke kulture".

foto: Youtube Printscreen/Serbian News USA

"Rođen sam pravoslavac i to sam što sam"

Većina ih odmah po dolasku svrati u Srpsku pravoslavnu crkvu Svete Petke, koja tamo postoji od 2012. godine, kada ju je kupila grupa parohijana, predvođena Robertom Božidarom Boškom Blagojevićem, rođenim bratom bivšeg guvernera Ilinoisa - Milorada Roda Blagojevića, koji je godinama bio i predsednik crkvene uprave.

foto: Youtube Printscreen/Serbian News USA

"Rođen sam i odrastao kao Srbin pravoslavac i to sam što sam. Da, jesam američki građanin i mogu reči da sam živeo američki san, ali sam odrastao u legalno emigriranoj srpskoj zajednici u Čikagu. Upravo zato, ljudi su me pozvali i objasnili da ovde u Nešvilu imamo srpsku pravoslavnu zajednicu. Posetio sam je i od tada smo svake druge subote imali bogosluženje u maloj Grčkoj pravoslavnoj crkvi. Bilo je to kao da sam došao kući. Tada smo raspravljali o kupovini ovog imanja, kako bismo ga pretvorili u Srpsku pravoslavnu crkvu. To smo i uradili a ja sam i ja sam ponosan što sam deo te priče i što mogu finansijski da pomognem", rekao je Robert Božidar.

"Čuvamo svoju veru, tradiciju i srpsko ime" Parohija u Nešvilu koja stalno raste broji oko stotinjak porodica, od kojih neke žive i po 200 milja daleko, ali se ipak svi okupe za velike praznike poput Božića i Uskrsa. Na imanju crkve koju su vredni parohijani za kratko vreme i sopstvenim sredstvima uspeli da renoviraju i prilagode pravoslavnim kanonima je mladi sveštenik Bojan Banović, koji služi od 2022. godine, kada je došao iz Ohaja. "Uz Božju pomoć i blagoslovom vladike Longina, ovde sam od septembra 2022, postavljen sam za privremenog parohijana misionarske parohije Svete Petke u Nešvilu. Ovo jeste mala parohija ali Hristos je rekao 'Ne boj stado malo'. Tako ovo stado malo ovde čuva svoju veru, svoju tradiciju, čuva ono što je najsvetlije a to je srpsko ime i sve što je hrišćansko", kaže Bojan, te dodaje da ono 'misionarsko' znači da je parohija još u razvitku, da nedostaju i neke ikone ali i one će ubrzo ukrasiti zidove svetinje.

foto: Youtube Printscreen/Serbian News USA

Iz protestantizma u pravoslavlje

Amerikanac Partneios Tarner ispričao je ukratko kako je došao do Srpske pravoslavne crkve, kao neko ko je odrastao u protestantskoj crkvi.

"Prvi put sam se zainteresovao dok sam surfovao na Havajima. Želeo sam da naučim grčki jezik pa sam našao Grčku pravoslavnu crkvu i tu počeo da učim jezik. Pokušavao sam takođe da nađem ono nešto dublje, jer sam osećao da postoji a nije se nalazilo u protestantizmu.

foto: Youtube Printscreen/Serbian News USA

Nekoliko godina kasnije sam zajedno sa ženom počeo da posećujem i ruske crkve. A onda smo se u nekom trenutku preselili u Tenesi i ovde otvorili pravoslavnu knjižaru, pre 12 godina. Godinama su ljudi dolazili, interesovali se za pravoslavlje pa smo tako skupljenim novcem izgradili crkvu Svetog Jovana Hrizostoma - Grčku pravoslavnu crkvu.

Kada sam se penzionisao obilazio sam i druge pravoslavne crkve, među kojima je bila i ova. Nakon par poseta otac Bojan me je pitao da mu pomognem na razne načine što sam ja prihvatio oberučke", objasnio je Tarner koji je u pravoslavlje prešao onda kada je nakon učenja filozofije na fakultetu shvatio da protestantizmu nešto nedostaje.

"Svetlo i samo Sunce dolaze sa Istoka"

"Znate, upoređujući zapad i istok, počeo sam da shvatim razliku. Znao sam da je originalno hrišćanstvo dolazi sa istoka. Tada mi je svanulo - 'ja moram da gledam prema istoku'. Pa svetlo, samo Sunce dolazi sa Istoka. Svetlo hrišćanstva dolazi iz pravca Jerusalima", zaključio je Partneios Tarner.

Takođe treba pomenuti da u neposrednoj blizini Nešvila postoji i srpski pravoslavni manastir koji je u potpunosti izgrađen prilozima Amerikanaca koji su proteklih godina prešli u pravoslavlje.

Kurir.rs/Serbian Times