NALET TOPLOTNE MASE SVE BLIŽI, OD OVOG DATUMA POČINJU TROPSKI DANI I NOĆI Meteorolog najavio paklene vrućine! Ovim danima biće 32C

Meteorolog Slobodan Sovilj daje vremensku prognozu za jul 2024. i otkriva da li su pred nama nepogode, oluje i grad, ali i toplotni talasi.

Vremenske prilike sve su ekstremnije, nepogode nam dolaze skoro svaki dan, a onda naiđe toplotni talas kad doslovno ne može da se diše od vreline… I čemu onda možemo da se nadamo u mesecu pred nama? Kada je u pitanju vremenska prognoza za leto 2024, meteorolog Slobodan Sovilj otkriva kakvo će vreme biti u julu.

Ukratko to izgleda ovako:

„Do polovine jula česti pljuskovi, svežije, rizici od obilnih padavina. Drugi deo jula – toplije, pretežno sunčano, rizik od toplotnog talasa“, kaže meteorolog Slobodan Sovilj.

Dugoročna vremenska prognoza

A evo i detaljne prognoze za jul 2024. godine.

„Već 1. jula uveče i tokom noći sa zapada i severozapada regiona stiže naoblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnom pojavom vremenskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom.“

To nestabilno vreme produžiće se do 7. jula uz čestu pojavu pljuskovitih padavina i sa minimalnom temperaturom od 14 do 19 stepeni, a maksimalnom od 24 do 28 stepeni.

„Promenljivo i nestabilno vreme sa padavinama usloviće temperaturu ispod proseka, a prognozirano negativno odstupanje temperature u prvoj sedmici jula sa verovatnoćom od 60 -70 odsto iznosiće od jednog do tri stepena u odnosu na referentni period 1991-2020. godine.“

foto: printscreen

Dakle, zbog obilnih padavina koje se očekuju početkom jula temperatura će biti niža od proseka.

Slično vreme se nastavlja i dalje, mada sa manje kiša.

„Od 8. do 14. jula padavine će postati ređa i izolovana pojava, ali će se zadržati vazdušna masa malo hladnija od proseka. Vreme će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Srednja minimalna temperatura biće od 17 do 20 stepeni, a maksimalna od 26 do 31 stepen.“

Sveukupno, u prvoj polovini jula prognoziraju se niže temperature u odnosu na prethodna leta.

Ali će zato drugu polovinu meseca (nakon 15. jula) ponovo obeležiti pretežno sunčano i suvlje vreme, a srednje maksimalne temperature biće u porastu – od 30 do 32 stepena, uz češću pojavu tropskih noći.

Toplotni talasi u drugoj polovini jula U drugoj polovini jula značajno se povećava rizik i od izraženijih toplotnih talasa u kojima maksimalne temperature prelaze 35 stepeni, kaže naš sagovornik. „Toplotni talasi sa tropskim noćima vrše nepovoljan uticaj na javno zdravlje stanovništva, onemogućavajući normalan san i efikasnu regeneraciju organizma u toku noći. U sunčanim danima sa visokim temperaturama savetujemo izbegavanje direktno izlaganje sunčevom zračenju u najtoplijem delu dana između 11 i 16 časova i korišćenje svih neophodnih mera zaštite. Visoke temperature u kombinaciji sa sušom takođe povećavaju rizike od pojave šumskih požara i drugih oblika vatre na otvorenom prostoru.“

Kurir.rs/Nova