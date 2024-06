ZBOG OVOGA MOGU DA VAS VRATE SA GRANICE: Spisak dokumenata koji morate da imate ako idete na put inače slede paprene kazne

Naši vozači koji nemaju trajnu saobraćajnu dozvolu pre putovanja obavezno treba da provere do kada važi jer ukoliko je istekla mogu imati problem na granicama van zemlje ili platiti kaznu 50 evra.

Naime, izmene Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila koje su stupile na snagu početkom 2020. godine donele su tu novinu da se saobraćajne dozvole više neće menjati.

Oni koji su registrovali automobil pre toga moraju da obrate pažnju na datum koji im stoji pored slova H jer tu piše kad ističe saobraćajna, koja je do pomenute izmene Pravilnika važila sedam godina. To je zapravo „važenje same plastike“ i nema veze s registracijom. Nešto kao zamena kartice u banci posle isteka njenog važenja.

Oni koji su saobraćajnu menjali ili su je dobili posle početka 2020. ovo ih se uopšte ne dotiče. Na njoj su kao rok važenja upisani dan i mesec kad je izdata, a kao godina do kada traje upisano je 9999, što znači „trajno“.

Kako je počela letnja sezona i mnogi se pripremaju za odlazak na odmor preko granica naše zemlje mnogo je vozača koji su upravo u nedoumici zbog vozačke dozvole. U raznim grupama na društvenim mrežama se raspituju da li mogu da uđu u Grčku ukoliko im je istekla saobraćajna dozvola.

Međutim, odgovor je ne jer je na granici potrebno dati na uvid i ovaj dokument zato proverite njegovu ispravnost kako ne bi došlo do neprijatnosti i kako vam ne bi propalo letovanje. Takođe, morate proveriti da vam nije istekla vozačka dozvola, a i provera važnosti pasoša će vas poštedeti neprijatnosti, pošto je vlasnik svakog ličnog dokumenta odgovoran za validnost istog.

Na zvaničnom sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, u odeljku opštih preporuka prva stavka je: proverite da li je pasoš važeći pre odlaska na putovanje. Još je navedeno da "pasoš mora biti važeći najmanje tri meseca nakon planiranog datuma povratka iz zemalja Šengenskog prostora i pasoš mora biti izdat u prethodnih 10 godina".

Zbog neplaćene parking kazne vraćaju sa granice

Treba napomenuti da nije redak slučaj da se vozači neprijatno iznenade kada im na samoj granici saopšte da se u sistemu pojavila blokada zbog neplaćenih kazni i da zbog toga ne mogu da im izdaju registracionu nalepnicu, ili čak i vrate sa granice ako je zbog neplaćene kazne raspisana poternica.

Tako se i događa da cele porodice u automobilima budu vraćane sa graničnih prelaza zbog neplaćenih kazni od nekoliko hiljada dinara.

Do ove neprijatnosti uglavnom dolazi jer saobraćajna policija i "Parking servis" ako počiniocu prekršaja na licu mesta ne uruče kaznu, to čine isključivo slanjem obaveštenja o prekršajnom nalogu na kućnu adresu vlasnika automobila.

To obaveštenje se potom šalje poštom, a pronašli obaveštenje u sandučetu ili ne, prekršajni nalog stupa na snagu posle 15 dana. Od tog momenta u roku od osam dana moguće je platiti upola manju kaznu, ali najčešće oni koji ne vide obaveštenje propuste i ovu šansu.

Kako bi se izbegle neprijatnosti, preporuka za sve je da provere da li se nalaze u "Registru neplaćenih kazni i drugih novčanih iznosa" na sajtu Ministarstva pravde.

Drugi način da vozač proveri da li postoji neka kazna za koju ne zna, jeste da sa ličnom kartom ode na šalter pisarnice Prekršajnog suda u Beogradu i traži listing predmeta na svoje ime. U Prekršajnom sudu u Beogradu kažu da trenutno imaju hiljade predmeta zbog saobraćajnih prekršaja.

