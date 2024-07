MANASTIR TOMIĆ KOD SVILAJNCA POSTAO JE DOM ZA JEDNOG PSA BEZ NOGE: Marija obišla svetinju i oduševila se humanošću duhovnika!

Jedna Marija posetila je prelepi manastir Tomić, u opštini Svilajnac, i oduševila se ne samo lepotom manastira iz 15. veka, već i humanošću monahinja i duhovnika oca Nikolaja, koji u ovom manastiru vode računa i o jednom psu koji je ostao bez noge!

foto: Tik Tok Printscreen

Ona je priču o ovom manastiru objavila u snimku na Tik Toku.

- Odakle da počnem? Pas me je dočekao u manastiru gde nikada nisam bila, čak nisam ni znala za manastir Tomić do pre nekoliko meseci. Posvećen je Sv. Tomi Apostolu, najlepši manastir koji sam ikada videla u Srbiji. Pas je udomljen od strane sveštenstva, dobila je ime Mučenga, jer je jadna namučena kod njih došla bez jedne noge, te je otac Nikolaj dozvolio da ostane i dao joj ime. I, eto, od toliko srpskih manastira, izaberem baš taj, najlepši. Sa psom ispred da me isprati do oltara gde sam u potpunoj tišini, bez ikoga, slušala liturgiju monahinja - ispričala je ona svoje iskustvo.

foto: Tik Tok Printscreen

Mnogi ljudi ostali su dirnuti ovom pričom o veri i humanosti. "Prelepo", "Neki drugi, lepi svet", "Ove priče mi daju nadu da ćemo opstati kao narod", "Divna si. Ništa nije slučajno", bili su samo neki od komentara ispod ove objave.

foto: Tik Tok Printscreen

Manastir Svetog Apostola Tome, u narodu poznat kao "Tomić", nalazi se u ataru sela Vojska, u opštini Svilajnac, na desnoj obali Morave, kao drugi u nizu manastira Moravske Svete Gore idući nizvodno.

foto: Tik Tok Printscreen

Ne postoje pisani podaci o vremenu izgradnje Manastira i ktitoru, ali se smatra da je podignut u vreme vladavine Sv. Despota Stefana Visokog, pred kraj srpske despotovine kad je formiran novi sloj vlastele koji je prema svojim mogućnostima sledio despota Stefana u njegovoj zadužbinarskoj delatnosti, navodi se na sajtu manastira. Nije sačuvana ni osnivačka povelja, ni ktitorska kompozicija, niti kakav ktitorski natpis koji bi svedočio o tačnom periodu izgradnje, odnosno o ktitoru. Manastir je više puta rušen i obnavljan. Skromna građevina Crkve svedoči o skromnim mogućnostima ktitora Manastira kao i obnovitelja, jer je Crkva obnavljana uvek na istim temeljima.

Prvi put se Manastir pominje 1467.god.u tefteru braničevskog subasiluka, pod nazivom "Idin", gde se vidi da je bio jako siromašan - plaćao je porez od samo 20 akci. U vreme sultana Murata, Manastir je postojao i u njemu je živeo samo jedan monah. U biblioteci crkvene opštine sela Vojska čuva se povelja kneza srpskog Aleksandra u kojoj se pominje da Manastir poseduje više hektara šume.

Obnova Manastira Tomić počela je tek u oslobođenoj Srbiji 1840.godiine, kada je na temeljima srušene Crkve podignuta nova, od drveta. Krov Crkve je bio od lubove kore. Već 1860. godine, popravkom Manastira srušena je drvena Crkva, i sazidana nova od kamena. Zatim, 1922. godine Crkva Manastira Tomić je ozidana u obliku jednobrodne bazilike, sa jednooltarskom apsidom i običnim krovom na dve vode, bez kubeta. Crkva je bila duzine 10 metara, širine 5 metara i visine 7 metara. Unutrašnjost Crkve bila je jednostavna, bez živopisa. Sudeći po natpisu urezanom na kamenom stubu Svetog Prestola Crkve, pretpostavlja se da je Crkva osvećena 1912. godine, navodi se na sajtu manastira.

U početku je Manastir Sv. Apostola Tome bio muški manastir, koji je zbog skromnih mogućnosti i položaja uvek bio pustinjskog tipa, sa jednim monahom ili malobrojnim bratstvom. U nekim periodima je čak bio i parohijska Crkva obližnjim selima Vojski i Rajkincu, tako da su ga meštani popravljali i obnavljali, ali samo delimično.

Ovde boravi i duhovnik otac Nikolaj koji je posle požara 2004. godine došao u manastir, uzdižući ga zajedno sa sestrinstvom.