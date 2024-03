ČUDO NA OSTROGU: Žena pala sa litice visoke 100 metara, a kada su je izvukli i nisu mogli da veruju ŠTA VIDE

Dragana Vasić iz Sijekovca kod Broda preživela je pad sa litice kod manastira Ostrog bez težih povreda, iako je pala u provaliju od stotinjak metara, odakle su je izvukli spasioci.

Vasićeva je ispričala da je u Ostrogu boravila 16. jula 2022., gde je prenoćila u manastiru, a sutradan bila na molitvi i poklonila se moštima Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, prenosi Srna.

Pre polaska kući, kaže, uzela je štake iz autobusa, došla do litice i okliznula se, te pala u provaliju od 80 do 100 metara.

Prema njenim rečima, iako je udarala o stijene, nije zadobila nijedan prelom, što su utvrdili u Urgentnom centru u Podgorici, gde je odvezena nakon što su je spasioci izvukli.

Na snimku ni jedan prelom

„Snimali su me, nisu mogli da veruju da sam pala sa tolike visine bez ijednog preloma. Malo me bole noga i leđa od udaraca o stene i imam ogrebotine po telu i licu. Spasio me Sveti Vasilije i čim stanem na noge, malo se oporavim, ponovo ću otići u Ostrog da se poklonim svetitelju“, ispričala je Vasićeva novinarima u Brodu.

Dragana Vasić je kao petogodišnja djevojčica 1992. nastradala od mine i od tada je bila vezana za invalidska kolica, a zahvaljujući majci, vežbama i molitvama je prohodala.

(Kurir.rs/ atvbl/ Preneo: T.A.)

Bonus video:

10:49 BORIS GREŠKOM LEKARA OSTAO BEZ PLUČNOG KRILA, SAD TRČI ZA BOLESNE! Hrabri mladić u maju ide na Ostrog za svoja dva sugrađanina