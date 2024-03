TUŽNA PRIČA BAKE IZ BOSNE KOJA SLAMA SRCA: Udavala se tri puta, ali svaki muž je ostavi kada sazna BOLNU ISTINU

"ČEKALA SAM DA MI SE VRATI, A ON ME OSTAVIO I OTIŠAO KOD KOMŠINICE"

U malom selu nedaleko od Srebrenice u Bosni i Hercegovini žive brat i sestra čija je priča puna sete.

Brat ima šestoro dece, dok Seka nije imala priliku da postane majka. Ona izražava svoju bol rekavši kako bi život bio manje težak i nesretan da joj je Bog podario barem jedno dete.

Ona svoju samoću vezuje za nemogućnost da postane majka. Kako kaže, udavala se više puta, ali su joj svi okretali leđa kad se uvere da ne može da im rodi dete.

Oboje žive na selu i bave se stočarstvom, čuvajući ovce. Sestra, iako već ima 70 godina, i dalje obavlja teške fizičke poslove poput obrađivanja njiva i brige o stoci. Ona ne štedi sebe, iako život na selu donosi mnoge izazove.

Živi sa bratom

Izražava svoj stav sa smirenošću, govoreći kako se ne brine za sutrašnji dan i kako joj nije ništa teško dok može da radi i da se kreće. Iako živi s bratom, jedina prostorija koju ima je jedna soba koju joj je on ustupio. Iako nema svoje stoke ili zemlje, sestra pomaže bratu u svim poslovima.

"Ja se ne sikiram i nije mi teško. Živim s bratom, dao mi je jednu sobu", rekla je ona. Seka pronalazi radost u malim stvarima, kao što su berba šampinjona, šljiva ili koprive tokom leta, kako bi imala dovoljno hrane i ne bi ostala gladna.

Sestra, poznata kao Seka, kaže da ne može da razume ljude koji odbijaju da rade i radije leže i sede. Njena najveća frustracija dolazi kada čuje ljude sa sela kako se žale na nedostatak, dok istovremeno odbijaju poslove. Po njenom uverenju, radom se stiče ono što čoveku treba, umesto da se neprestano žali drugima koji se trude.

"Sve radim samo da ne ostanem gladna"

"Nisam gladna, iako ne živim baš srećno. Kad dođe leto berem i šampinjone, šljive, koprivu, sve sakupljam samo da imam i da ne ostanem gladna. Najgore mi je kada čujem ljude sa sela da kukaju kako nemaju, a da neće ništa da rade. Radi i imaćeš, a ne da se žališ okolo drugim ljudima koji se trude", rekla je Seka.

foto: Printscreen/Youtube

Seka je izgubila supruga tokom devedesetih godina, ali ističe da je najteže podnela to što nikada nije imala decu. Smatra da bi imanje barem jednog deteta bilo neprocenjivo blago u njenom životu. Njena priča o braku je potresna - kaže da je sa svojim suprugom živela samo tri meseca. Pre toga, već se dva puta udavala, ali je bila odbačena zbog nemogučnosti da rodi što se ponovilo čak dva puta u dve različite porodice. Treći put, kad je napokon našla sreću sa mužem, njihova sreća je bila kratkog daha jer je on ubrzo poginuo.

Udavala se tri puta

"Ja sam se pre udavala, ali me oteraju jer nemam dece. Tako je bilo dva puta u dve porodice, a treći put sam baš lepo živela sa suprugom, ali on nije dugo poživeo, poginuo je", rekla je ona.

Sa svojim prvim mužem, Seka je provela tri godine u Bijeljini. U to vreme, ili u tom mentalitetu ljudi na selu, bilo je neprihvatljivo da žena ne rodi dete nakon tri godine braka. To je dovelo do toga da je Seku oteraju sa imanja, smatrajući je beskorisnom jer nije doprinela rađanjem dece. Ova priča je pravi primer surove društvene norme i pritiska koji su žene poput Seke morale podneti u ruralnim zajednicama tokom tog vremena.

foto: Printscreen/Youtube

Takva su bila vremena ili takav mentalitet tih ljudi sa sela, da je bilo nedopustivo da posle tri godine žena ne rodi dete, pa je oteraju sa imanja, smatrajući je štetočinom koja ne doprinosi.

Drugi put se udala u malo selo nedaleko od Zvornika. Kad su počeli da žive zajedno, njen muž je ubrzo otišao u vojsku, ostavivši je samu. Seka je čekala njegov povratak iz JNA, ali kad se vratio, ostavio ju je i otišao kod komšinice.

Njihov brak je trajao samo 9 dana. Seka tvrdi da su svi njeni muževi "pobegli" od nje jer nije mogla ima decu. Za nju je nevažno koliko će dugo da poživi ili hoće li dočekati sutrašnji dan, jer, kako kaže, nema svoju porodicu i nema decu koja bi joj donela sreću.

"Kad smo počeli da živimo zajedno, ubrozo je otišao u vojsku, ja ostala sama. Čekala sam ga da se vrati iz JNA, a kad je došao, ostavio me i prešao kod komšinice. Živeli smo zajedno samo 9 dana", rekla je ona.

