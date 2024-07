"I AM FROM RUSIJA, TAKE ME PLEASE TO SRBIJA!" Mladi Rus oduševio svojom pesmom na Tiktoku: Poslušajte njegove stihove (VIDEO)

Jedan mladić iz Rusije koji nešto više od godinu dana živi u Srbiji otpevao je jednu pesmu i oduševio mnoge korisnike Tiktoka.

Ruslan Kurbanov godinu dana živi u našoj zemlji, a kako je naveo u jednom od svojih snimaka i dalje uči naš jezik.

Rekao je nedavno i da mu je protekla godina bila jedna od najenergičnijih i najzanimljivijih u životu.

Srbiju voli zbog hrane, sporta, pravoslavlja, društva, žurki..

Nedavno je objavio i jedan simpatičan video.

- I am from Rusija, take me please to Srbija, I really want to see a plate of Cevapi, I can no longer wait, give me your Rakija mate, straight to Kafana gate, I will assimilate, One day, when you reach the vibe, One day, you will smoke inside, One day, back to Post my friend, No place like a Balkan land - otpevao je ovaj mladić.

Njegova pesma nasmejala je mnoge korisnike.

- Bato dolazi ovamo, čekamo te sa tanjirom ćevapa, jednim prasetom i rakijom, a posle idemo u kafanu - navodi se u jednom od komentara.

